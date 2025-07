"No entiendo la falta de cariño a Danubio": Gustavo Matosas habló de la respuesta de Edinson Cavani, de los jugadores "con memoria" y dijo que un periodista lo amenazó

Un periodista lo amenazó por su posteo para Cavani

Este viernes, Matosas habló de su iniciativa y contó sus sensaciones tras la respuesta de Cavani.

“Eso es lo que venimos hablando hace tiempo con Arturo (Del Campo, presidente de Danubio). Qué lindo que volviera a Cavani, ¿no? Pero evidentemente no tenemos con qué pagarle también. O sea, en su momento lo hizo (Álvaro) Recoba, lo hicieron muchos jugadores, o si yo mañana me entero que Josema (Giménez, ex Danubio) está pasando mal en Atlético de Madrid, hacer bien mi trabajo, decirle ‘¿Josema querés venir?’”, dijo a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

20241206 Gustavo Matosas cuando era el técnico de Danubio con el que ganó todo en 2006-07, incluyendo el Campeonato Uruguayo Gustavo Matosas cuando era el técnico de Danubio con el que ganó todo en 2006-07, incluyendo el Campeonato Uruguayo

Matosas también reveló que un periodista le cuestionó por su publicación, sin dar su nombre. “Pero claro, como yo no tengo el teléfono de Cavani, ni ninguno que esté cercano a él, a no ser el periodista este que me llamó para amenazarme o decirme cosas raras que le dije que no se moviera de ahí que iba para ahí al final se fue… Entonces subí esa publicación a Instagram”, dijo.

Consultado por el cruce con el periodista, dijo: “Un periodista me empezó a mandar mensajes de que no me metiera, que para qué hacía esas publicaciones, que no sé qué, que no sé cuánto”, señaló. “Le digo, ‘pará, pará, pará, porque por teléfono todos son muy valientes. Decime dónde estás que voy para ahí, nos encontramos detrés de la cancha de Miramar para charlar’. “No, que no soy así, que no sé cuánto’”, le respondió.

“Entonces,¿cómo? No podés invitar a alguien que vos debutaste, que nació en tu casa, no podés invitarlo a jugar como Josema. Lo que te decía, Josema ha hecho unas donaciones de máquinas de gimnasio. Impresionante esa Danubio. Si mañana me entero que no está a gusto allá, vos no te preocupes que yo hago mi trabajo y le llamo y le digo, che Josema, ¿querés venir? Pero es más fácil conseguir el teléfono de Josema que lo tiene el presidente, todo”, comentó.

“O sea, fue como coartándome la libertad de expresión o de publicar cosas que yo quisiera y eso no corre ni conmigo ni yo se lo hago a nadie tampoco”, agregó Matosas.

“Me llamás y me decís. Si yo te conozco de cuando jugábamos en la tierra”

Matosas fue consultado por la respuesta de Cavani en Instagram y sobre sí lña había realizado él o alguien que le maneja sus redes.

NASHVILLE, TENNESSEE - JUNE 24: Christian Gray #4 of Auckland City FC battles for possession with Edinson Cavani #10 of CA Boca Juniors during the FIFA Club World Cup 2025 group C match between Auckland City FC and CA Boca Juniors at GEODIS Park on June 2 Christian Gray de Auckland City ante Edinson Cavani de Boca Juniors en el Mundial de Clubes FOTO: AFP

“No sé, no tengo idea”, dijo. “Eso habría que averiguarlo pero lo que está de moda es el entorno, el entorno dijo que no agradaron las declaraciones de Matosas. ¡Qué entorno! Me llamás y me decís. Si yo te conozco de cuando jugábamos en la tierra, de cuando entrenábamos en el Carrasco Polo, o sea, me llamás y me decís, ¿che, mirá que no, eh, gracias vos, pero no”.

Al asesor deportivo de Danubio le pareció “divertido” el intercambio con el atacante. “Y lo más divertido de todo es que el que sale atrás en la fto, Carlitos Grossmüller, jugaba mejor que Cavani y también subió una publicación, Grossmüller, para el que no sepa, que dijo que si había lugar en la casa como para él. ¡Pero por supuesto! Si es un tipo que salió campeón conmigo, Carlitos si estás escuchando, llámame, que vos venís a Danubio”, dijo.

“Todo lo que hacía Carlitos en la cancha, mirá si él viene a Danubio y le enseña a todos los jóvenes que están faltos de eso, les enseña todo eso. Carlitos, si estás escuchando, sos bienvenido, volvé a casa vos también”, agregó. “Carlitos, llamame después cuando puedas, si estás escuchando, venís cuando quieras porque vos sí sos de la casa, o el Canario que trabaja con nosotros es de la casa, Coco Conde ya pasó por acá, pero si estás escuchando y quieres volver a casa, es bienvenido”.

“Lo que no entiendo es la falta de cariño”

Consultado por si esperaba una respuesta más cariñosa de Cavani, dijo: “No, nunca espero eso de los jugadores”.

Ante la pregunta de si hay poca memoria en el jugador de fútbol, señaló: “¿Memoria?”. “Depende de quién, Josema tiene memoria, el chino Recoba cuando volvió de Europa tuvo memoria, Josema mandó máquinas de como 70.000 dólares en máquinas para inferiores. El Chino cuando volvió no volvió ni a Peñarol o Nacional, volvió a Danubio. Y esas son cosas que hay que valorar, el Indio Velázquez se está quedando por amor a Danubio, Mauro Goicochea… Qué te puedo decir, memoria tienen los que son agradecidos y los otros no tienen memoria”, dijo.

De todas formas, Matosas dijo entender que Cavani quiera seguir en Boca Juniors e irse de otra manera. “Pero perfectamente, lo que no entiendo es la falta de cariño”, sostuvo el asesor de Danubio.

“A mí no, porque no me importa, a mí no”, dijo sobre el cariño que le gustaría que fuera con la institución franjeada. “Exacto”, señaló Matosas, quien consideró que el mensaje de Cavani fue un poco frío. “Mentime que me gusta”, agregó.

“Después yo lo escucho hablar y habla muy lindo y sí... No quiero ni calentarme, mirá. Yo estoy en Danubio, todo está hablado con la directiva. ¿Sabés para qué sirvió el posteo? Me han mandado un montón de centros delanteros para acompañar a Papelito (Fernández) y a Toto (Núñez) y bueno, estamos viendo a ver a cuál podemos traer dentro de la parte económica que podamos manejar”, comentó.

Por último, Matosas señaló: “Yo no esperaba nada de él, esperaba que le dijera algo a la gente de Danubio que siempre lo trató muy bien. A mí no, porque a mí me da lo mismo”.

“Pero por ejemplo, mirá, te estoy dando la prueba ahora de la realidad de lo que te estoy diciendo. El que está atrás de la foto, que fue uno de los mejores jugadores que yo vi en Danubio, “Maravilla” Grossmuller, si puso el posteo de verdad, Carlitos, llamame hoy de tarde que cuando quieras te traemos y venís para acá, yo te voy preparando en algunas cosas que tenés que saber como entrenador y vos vas a estar pronto para ser entrenador”. “No es cuento”, agregó.