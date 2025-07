El Mundial de Clubes sigue este viernes: mirá los partidazos de cuartos de final y los horarios

Los saudíes, por su parte, contarán con una dupla brasileña formada por Marcos Leonardo, de 22 años, autor de un doblete contra el City, y el extremo Malcom, sobresaliente ante los ingleses.

Palmeiras buscará el pase a semifinales ante el Chelsea el viernes en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia.

Los paulistas ganaron su duelo brasileño 1-0 contra el Botafogo en octavos con un gol espectacular de Paulinho en la prórroga, al término de un partido en el que el Verdão produjo mucho más que su rival carioca.

Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi (L) looks on after the FIFA Club World Cup 2025 Group A football match between US Inter Miami and Brazil's Palmeiras at the Hard Rock stadium in Miami on June 23, 2025. CHANDAN KHANNA / AFP

Lionel Messi y Joaquín Piquerez

Foto: AFP