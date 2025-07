"Le gustaba la pelea": la anécdota del DT de Nacional, Pablo Peirano, y el zaguero de Peñarol, Javier Méndez, cuando estaban en Racing y tuvieron un lío, contada por Líber Quiñones; mirá el video

“Le gustaba la pelea, le gustaba todo”, agregó, lo que sorprendió a los panelistas.

Luego, Quiñones contó esa faceta del entrenador. “Un día con Juventud tuvimos un amistoso y se armó lío, y quería pelear”.

“'No, ya fue', le digo”, agregó.

En ese incidente también estuvo Javier Méndez, el hoy zaguero de Peñarol. “Se armó lío con Juventud, quisieron pegar y terminaron rebotando contra el Javier, Javier Méndez”, repasó Líber.

whatsapp-image-2023-05-08-at-20-11-06-2-jpeg..webp Javier Méndez, patrón del mediocampo de Racing Leonardo Carreño

“Y vinieron que querían pelear mano a mano y yo les dije: ‘No, ya fue, esto no es boxeo, perdiste, andá para otro lado que no vamos a pelear’. Porque no era, si no terminábamos los 40 a los piñazos ahí”, dijo.

“Y Peirano se arremangaba. Quería y quería, le encantaba eso”, sostuvo el exdelantero.

Sobre cómo era el entrenador, dijo: “Laburaba muy bien”.

Peñarol Miramar Misiones, campeonato apertura 2025/Javier Méndez. Foto: Leonardo Carreño

“A nosotros nos fue bien con él y después se fue para Danubio”, recordó. “Casi nos metemos a copa, en la última fecha fuimos a jugar con Peñarol allá al Campeón del Siglo. Les regalamos los primeros tres goles, se resbaló el Coco, se resbaló Malvino, dos centros atrás y gol”, dijo sobre el partido que terminó 4-0 y que le dio el título del Clausura al equipo aurinegro que dirigía Leo Ramos.

Además de Méndez, en aquel equipo estaba Jesús Trindade, quien volverá a Peñarol.

“Eran buenos”, dijo Quiñones sobre ambos futbolistas. “Javier ahora está tranquilo, pero era una bestia, se daba la cabeza contra la pared”, agregó.

La anécdota de Líber Quiñones: