Javier Méndez habló por primera vez del audio de Leo Coelho, analizó el momento de Peñarol y dijo que se fue "preocupado" del partido ante Racing

“Las críticas en lo personal no me afectan en nada, porque no me ha llegado nada. Sabemos que es algo normal en el fútbol, que si ganas sos el mejor y si perdés prácticamente para el afuera no servís para nada”, manifestó a Convocados de El Espectador Deportes.

“Sabemos que estamos en el debe, que podemos dar mucho mas, todavía no hemos encontrado nuestro nivel del semestre pasado. Somos my autocríticos de puertas para adentro. Ya lo hemos hablado ayer ni bien nos presentamos a entrenar”, agregó el zaguero, quien consideró que deben lograr un “estado de mentalidad medio”.

Méndez destacó que tienen “una cantidad de jugadores muy buena” y deben buscar los “recursos todos juntos” y “tratar de estar tranquilos”.

“Ayer ni bien llegamos al entrenamiento mantuvimos una charla muy enriquecedora para nosotros”, agregó.

“Me he ido preocupado”

Consultado sobre la autocrítica personal tras la derrota 2-0 ante Racing del domingo en el Campeón del Siglo, señaló: “Creo que el partido pasado fue malo, lo he hablado con mis compañeros. Me he ido preocupado. Después, llego a casa, hago mi duelo, y trato de cambiar el chip, no me puedo quedar con eso, porque si no sigo cometiendo errores”.

“Lo tomo como un aprendizaje a las cosas que estamos viviendo y trato de buscarle soluciones rápidamente para no quedarme con esos errores y seguir mejorando”, sostuvo. “Ayer fui con muchísimas ganas a entrenar, como lo hago habitualmente, y ya quería volver a jugar para borrar esa mala imagen”.

20250112 Javier Méndez Peñarol Colo Colo Serie Río de la Plata. Foto @OficialCAP Javier Méndez Foto @OficialCAP

Méndez comparó el gran nivel que tenían el año pasado con las dificultades que están teniendo en estas semanas.

“Dejamos la vara muy alta el año pasado y mantuvimos un rendimiento muy bueno. Todo el mundo hablaba de nosotros, nos elogiaba”, expresó.

“Hoy es otro año y tenemos que dar más (…) “Hoy somos nosotros los que estamos, tenemos que dar la cara y mejora r muchísimo, entrenar como los venimos haciendo, que los resultados nos empiecen a acompañar y capaz que tener un poquito más de suerte”, agregó.

Lo que dijo del audio de Leo Coelho

El zaguero también fue consultado por el audio de Leo Coelho que se filtró. “Sabía que venía la pregunta”, dijo.

En el audio, que el brasileño envió a un amigo luego del empate ante River Plate, cuestionaba el nivel de Méndez.

“Cuando me enteré, no me interesó, porque son cosas que pueden pasar”, dijo Méndez. “Justo habíamos tenidos un día libre y al otro día fui y lo hablé con Leo en el vestuario, lo charlamos tranquilamente. Quedó en el vestuario, puertas para adentro”.

20250223 Inti López y Léo Coelho River Plate Peñarol Torneo Apertura 2025. Foto Inés Guimaraens (18).jpeg Inti López y Léo Coelho Foto: Inés Guimaraens

El zaguero le restó importancia al hecho. “Lo que se habló ahí, murió ahí, no pasó nada del otro mundo y no le dimos mucha trascendencia porque a veces esas cosas pueden contaminar un poco y nosotros no queremos que nos contamine, porque hace más fuerte al afuera y no a nosotros. Nosotros tenemos que tratar de dar lo mejor por Peñarol”.

“Sinceramente no le di mucha trascendencia lo charlé con él y más nada”, sostuvo.

Como informó Referí, en la charla hubo un pedido de disculpas del brasileño.

Consultado por si antes del audio había hablado del tema con Coelho, dijo: “Hablamos a diario para dar soluciones, ayudarnos mutuamente. Charlas normales del partido y más nada. Charlamos como charlo con todos los compañeros y les digo lo que pasa y lo que veo”.

Sobre el impacto de lo ocurrido, dijo: “A veces a uno esto lo fortalece más y uno hace la autocrítica de puertas para adentro”. “El grupo está bien, está unido. Muchas veces nosotros nos preguntamos el por qué (de los malos resultados), porque si vieran como nos brindamos entrenando, lo que nos brinda el cuerpo técnico… Pero así es el fútbol”, agregó.

Ante la pregunta de si el entrenador Diego Aguirre había intervenido para zanjar las diferencias con Coelho, Méndez señaló que no fue así.

“No es zanjar ninguna diferencia porque no pasó nada. Se charló adentro del vestuario y listo, después lo charlamos con Diego y no pasó nada”, expresó. “Terminó todo con un ‘vamo arriba’, miremos para adelante y hay que salir adelante. No hay que contaminar nada. El grupo está bien. Tenemos que pedirle disculpas a la gente porque sabemos que estamos en el debe”.

Este domingo ante Racing, en el siguiente partido tras el episodio del audio, Coelho fue suplente y Aguirre colocó como titular al juvenil Juan Rodríguez.