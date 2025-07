Intendenta de Canelones reconoció "confusión" en caso del hombre que fue encontrado muerto en Las Piedras

Sin embargo, en una conferencia de prensa, el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, aclaró que en realidad se trata de dos personas distintas y que sí brindaron ayuda en el caso que les fue solicitado.

Según explicó Garrido, la confusión surgió a partir de que en el mismo lugar donde habían encontrado a una persona en situación de calle que necesitaba traslado, fue localizado también el hombre muerto "horas después".

"La persona que la intendencia localizó fue retirada por la Policía y no sabemos qué pasó con la otra persona, no sabemos si en algún momento estaban juntas o no, eso no lo sabemos", explicó.

"La intendencia está estudiando todos sus registros, no la tenemos registrada como una persona que nosotros atendiéramos en nuestras recorridas, ni tampoco que lleváramos a ningún refugio anteriormente", agregó.

En un comunicado el gobierno canario lamentó la muerte de esta persona, y afirmó que "a pesar de todos los esfuerzos que se vienen realizando junto al Mides, Ministerio del Interior, ASSE, MSP y Sinae para proteger a las personas en situación de calle, no fue posible evitarla", hecho que "duele e interpela" a las autoridades.