"Que se calle un poquito": Da Silva cruzó a Cosse por muerte de hombre en situación de calle en Las Piedras

Bajo este marco, el senador dijo que si se cometen errores o "desbordes", lo único que le pediría a la presidenta en ejercicio es que "se calle la boca" y que "ayude".

"Mira Carolina (Cosse), vos no sos la Mujer Maravilla, ni tenés superpoderes, ni has hecho nada, no te he visto todavía en ninguna esquina ayudando a la gente de calle. Entonces, calladita", aseveró.

Las críticas de Da Silva contra la vicepresidenta se dan luego de sus dichos en rueda de prensa donde destacó que "los esfuerzos" que ha realizado la actual administración "no se hicieron antes".

"Es una desgracia que nos tiene que doler a todos los uruguayos. Estas cosas se dicen muy rápidamente: se murió una persona en situación de calle. ¿Vieron el frío que ha hecho, no? Uno sale a trabajar, se va de la casa o se levanta muy temprano para salir y el frío muerde. Hay que imaginarse lo que debe sentir alguien cuando le pasa la hipotermia", dijo.

Luego, el legislador se refirió particularmente al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y lo definió como una cartera "totalmente ineficiente" y "dantesca", que fue "cooptado" por el Sinae, ya que "sino esa jaula de las locas no sabía para dónde agarrar".

En cuanto a la posibilidad de una eventual interpelación al titular del Mides, Gonzalo Civila, planteo que van a estudiar si la hacen o no.

Finalmente, se refirió a la conferencia de prensa de la intendenta de Canelones, Gabriela Garrido, y señaló que hizo un "racconto de cosas que no pasaron".

Estos dichos del político blanco se dieron luego de que la intendenta canaria dijera que se pidió ayuda a la Policía para evacuar a un hombre que murió en situación de calle en Las Piedras. Pero las autoridades policiales expresaron que se trata de dos personas distintas y que sí brindaron ayuda en el caso que les fue solicitado.

"No puede ser que la intendenta diga todo lo que dijo y después le enmienden la plana, el director de Sinae y el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo", criticó y remarcó que la intendencia tuvo que salir a decir que "todo lo que dijo" Garrido "no existió".