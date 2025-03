La interna del plantel, la salida de Léo Coelho y el respaldo a Javier Méndez en Peñarol: las particulares explicaciones de Diego Aguirre

"Teníamos otras expectativas en el juego y en el resultado, pero la verdad que no salió nada. Perdimos bien. No hay mucho para decir. Normalmente me llevo cosas positivas, más allá del resultado, pero hoy no nos salió nada de principio a fin y perdimos bien" , comenzó diciendo Aguirre, en conferencia de prensa, sobre la derrota ante Racing .

Una de las primeras preguntas apuntó a la interna del plantel de Peñarol que después del empate ante River Plate, 1-1 en el Saroldi por la cuarta fecha, se vio sacudido por un hecho particular: un audio de Léo Coelho que se hizo viral criticando a su compañero de zaga Javier Méndez .

TORNEO APERTURA La tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la derrota de un Peñarol que no supo aprovechar el empate de Nacional

El entrenador organizó un asado con el plantel para intentar apaciguar las aguas y unir al grupo.

Según pudo saber Referí, el tema también quedó rápidamente enterrado entre las partes con un pedido de disculpas de Léo Coelho.

Sin embargo, posteriormente, en el asado, también hubo versiones de que Méndez quedó muy molesto con la situación.

Sin entrar en detalles, Aguirre fue consultado por la "interna" del plantel. El DT, fiel a su estilo de barrer puertas adentro y ventilar solo lo justo y necesario, respondió: "El plantel está muy bien, igual que el año pasado. La verdad que los jugadores entrenan espectacular, hay una muy buena convivencia, los jugadores quieren, meten, se preparan, no hay nada diferente en ese sentido. El entrenamiento la verdad que es bueno. El momento no es bueno, pero sí la relación entre nosotros".

Consultado por una "explicación" a este mall momento, dijo: "Es difícil. Se está trabajando bien, hay un muy buen plantel, somos la base del equipo que anduvo tan bien el año pasado. Cuando comenzás una nueva temporada te ilusionás con que vas a repetir los momentos, los partidos, las victorias. Pero nos está costando bastante. Tenemos que seguir trabajando. Esto recién está empezando, pero tenemos que mejorar sí o sí porque se nos viene arriba lo internacional y tenemos que mejorar", remarcó.

Consultado si puso a Juan Rodríguez de titular por una versión de prensa que indicó que el presidente Ignacio Ruglio le pidió que le diera minutos para que el jugador pueda ser visto por posibles compradores, Aguirre manifestó: "Las decisiones son 100% mías y no hay ninguna sugerencia de nadie, que no sea de la comisión técnica, respecto a que algún jugador juegue o no. Eso es clarísimo".

Y finalmente Aguirre fue consultado por su razón del cambio en defensa. No tanto por el ingreso de Juan Rodríguez sino el por qué de la salida de Coelho y el mantenimiento de Méndez como titular. En lo que va del año, Méndez bajó considerablemente su nivel en comparación con el 2024 y Coelho, aún con irregularidades, había sido el mejor defensor de Peñarol en este inicio de temporada.

"Tenemos un plantel con muchas opciones y no estamos encontrando los mejores rendimientos así que hacer variantes es como una obligación, para encontrar el mejor funcionamiento. Hoy decidí que jugara Juan, para mí lo hizo bien. Tenemos que seguir trabajando y obviamente que tenemos que mejorar mucho porque así es difícil que podamos conseguir los objetivos que tenemos. No es lo que imaginábamos, pero el fútbol te da estos momentos de tristeza, es una situación fea perder. No recuerdo cuándo fue la última vez que habíamos perdido en el Campeón del Siglo, por eso lo que más querés es darle alegría a la gente, que todo vaya bien, pero a veces entrás en alguna racha negativa de la cual tenemos que seguir", manifestó.

Peñarol no perdía en el Campeón del Siglo desde el 16 de diciembre de 2023 cuando perdió la revancha de la final del Campeonato Uruguayo contra Liverpool, 1-0 con gol de Ruben Bentancourt.

Pasaron 27 partidos oficiales con 20 triunfos y 7 empates, hasta esta caída con Racing, que nunca había ganado en el Campeón del Siglo y que no vencía a Peñarol desde diciembre de 2014 cuando su entrenador era Mauricio Larriera.

El 17 de enero, Peñarol perdió en la pretemporada de este año 1-0 con San Lorenzo, pero en partido amistoso.

Aguirre dio una explicación final sobre el cambio en defensa bastante simplista: "Busqué lo más simple, como estaba jugando Javier por derecha y Juan es zurdo, saqué a Léo que jugaba por izquierda. Básicamente fue eso. Si hubiera tomado otra decisión me iban a preguntar lo contrario así que es parte de cada decisión: alguien tiene que jugar y alguien tiene que salir. Da lugar a polémica o cuestionamiento, pero es lo que tengo que hacer".

"Hay que tener cierto cuidado en el manejo de estas situaciones, porque tenemos que afianzar un equipo, encontrarlos mejores rendimientos individuales y eso va con el rendimiento del equipo. No podemos generar una situación de desconfianza hacia los jugadores. Somos los mismos que tuvimos tantas alegrías juntos, somos los mismos que tenemos que salir de un momento difícil. Ese es el mensaje que voy a intentar transmitirles: que esto es larguísimo, que estamos a principios de marzo, que termina en diciembre, que a veces no es cómo empieza sino cómo termina. Hay mucho por delante. Tenemos que estar juntos con los jugadores, tratar de salir de este momento difícil, que el equipo empiece a ganar y poder tener una visión más optimista. Lo que hemos mostrado no ha sido bueno", expresó la Fiera.

"Teníamos que tener un poco más de juego, Maxi Olivera estaba con tarjeta amarilla, entró Lucas Hernández para intentar proponer el juego que habitualmente tiene. Hacer un equipo un poco más ofensivo con la entrada de David Terans en la posición que mejor se siente que es enfrente del área, recostamos un poco a Leo para generar más posesión de pelota, esa fue la idea", explicó sobre los cambios del entretiempo.

Consultado sobre esa posición de Fernández tan lejana al arco rival, cortó la pregunta y respondió: "Hoy no salió nada. Cantidad de veces Leo ha retrocedido y ha estado muy bien. Fue para poner a Terans y que haya circuitos entre ellos, pero hoy no salió nada. Los cambios no pudieron cambiar".

Sobre los silbidos del final de los hinchas, Aguirre manifestó: "Está bien, hoy entiendo a la gente. Viene con mucha ilusión, viene mal acostumbrada por todo lo que estos jugadores han dado y saben que pueden dar mucho más. Entiendo que la gente se haya enojado y haya reprobado. Es parte de esto. Seguramente son los mismos que nos van a aplaudir cuando las cosas estén bien, es parte de lo que pasa cuando perdés".