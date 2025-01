Live Blog Post

Minuto 43: se enojó Leo Fernández con Iker Muniain

Falta de Fernández sobre Munian. El español, ex Athletic Bilbao y selección española, exageró la fuerza de la falta. No hubo plancha ni patada, solo una barrida que generó un deslizamiento de Fernández que derribó al vasco. "Te tiraste", le dijo Leo. Pero Muniain no se tiró, cayó porque hubo infracción. Bien De Armas en sancionarla.