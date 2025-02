Se filtró un audio privado de Léo Coelho: contó cómo fue el blooper con Campaña en el gol de River Plate y criticó a Javier Méndez

"Lea, amigo, ¿cómo andás? La verdad que estoy re caliente acá, una lástima. El partido de ayer fue rarísimo, yo en lo personal me sentí muy mal, me agarró horrible la humedad, el clima. El primer tiempo me maree tres o cuatro veces, pasé horrible. En el segundo mejoré y me sentí mejor. Parecía que tenía 200 kilos arriba y me mareaba en el primer tiempo. Lo llevé en lo que puedo dar, no fue lo mejor. En el segundo tiempo me sentí mejor, no fue destaque, pero como dicen por ahí, fue prolijo", comenzó diciendo el brasileño.