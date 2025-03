"El que no salta es de Aguada y Peñarol": el incómodo momento que vivió Flavio Perchman durante el clásico de básquetbol

Foto: @laabdon

Flavio Perchman, reconocido hincha de Aguada y expresidente del club rojo y verde, fue este lunes a su primer partido de básquetbol en el Polideportivo tricolor para ver Nacional vs Peñarol que tuvo triunfo locatario. Actualmente Perchman es vicepresidente de Nacional.

“Fue mi primer partido en el Polideportivo, ni siquiera con Aguada había ido nunca, cada vez que jugábamos con Aguada ahí, yo por un tema de respeto no iba, por un tema del futuro y de las elecciones, prefería no ir”, contó. “Ayer debuté en el Polideportivo”, dijo en una entrevista que brindó a Carve Deportiva AM 1010

El vice albo contó que algunos hinchas lo bromearon en medio del partido.

"El que no salta es de Aguada y Peñarol" “Entre las muchísimas canciones que cantaron, en un momento empezaron a cantar ‘el que no salta es de Aguada y Peñarol’. Y me empezaron a decir: ‘Saltá, saltá’. Y les digo: ‘Muchachos, estoy acá, todo bien, con la mejor. ¿Quieren que salte y me filman?’”.

“Eso no, yo saltar, no lo voy a hacer”, señaló, y aclaró: “No era como reproche, era tipo chicaneo”. “Eso ya se sabe, lo he dicho mil veces, y yo con el básquetbol de Nacional este año no voy a tener ningún tipo de méritos”, comentó. “Voy a querer que Nacional gane la Liga, pero una canción contra Aguada no la voy a hacer”, señaló. Perchman también contó que dos jugadores de Peñarol, con pasado en Aguada, fueron a saludarlo: “Victor Rudd y Luis Santos me fueron a saludar”.