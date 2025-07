El futuro incierto de Luis Suárez en Inter Miami, con el fin de su carrera en el horizonte o la vuelta a Uruguay

La renovación con Inter Miami es muy difícil. Con su salida, el club de David Beckham podrá ajustar su economía, ya que el uruguayo es un “jugador franquicia” y su salario es de los más altos del plantel actual.

En lo que parece ser su último semestre en la MLS, el delantero que ya es el segundo máximo goleador de Inter (34 goles), solo por detrás de Messi (50), buscará ir por el título de campeón de la MLS, el gran broche de oro, luego de la Supporters’ Shield, un trofeo al mejor equipo de la temporada regular.

La posibilidad del retiro está presente debido a las molestias en su rodilla, dolor con el que lida en los entrenamientos y en los partidos.

Inter Miami's Uruguayan forward #09 Luis Suarez (C) celebrates scoring his team's second goal during the FIFA Club World Cup 2025 Group A football match between US Inter Miami and Brazil's Palmeiras at the Hard Rock stadium in Miami on June 23, 2025. PATR

El festejo de Luis Suárez ante Palmeiras

Foto: AFP