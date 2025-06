La mala noticia para Luis Suárez en el All Star Game de la MLS y el ex Peñarol que representará a Uruguay

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Luis Suarez #9 of Inter Miami CF celebrates scoring his team's second goal during the FIFA Club World Cup 2025 group A match between Internacional CF Miami and SE Palmeiras at Hard Rock Stadium on June 23, 2025 in Miami G

Messi, Alba y otros 10 jugadores fueron elegidos por votación de aficionados, periodistas y los propios futbolistas de la liga.

El mexicano Hirving Lozano, en cambio, fue una de las dos elecciones reservadas al comisionado de la MLS, Don Garber.

El 'Chucky' obtuvo este reconocimiento en su primera temporada en la MLS. El punta del Tri es uno de los responsables de la gran temporada de debut de San Diego, que ocupa la segunda plaza de la Conferencia Oeste.

El brasileño Evander (FC Cincinnati), por elección popular, y el uruguayo Diego Rossi (Columbus Crew), por elección del entrenador, también integran el combinado.

COLUMBUS, OHIO - AUGUST 09: Diego Rossi #10 of the Columbus Crew controls the ball during the second half of the Leagues Cup 2024 match against the Sporting Kansas City at Lower.com Field on August 09, 2024 in Columbus, Ohio. Jason Mowry/Getty Images/AFP

Diego Rossi

AFP