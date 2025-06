Locura por Luis Suárez, figura mundial: mirá cómo le pidieron autógrafos y fotos los jugadores de Palmeiras y la emoción de Estêvão porque le cambió la camiseta

Además, Estêvão, joya de Palmeiras, manifestó su emoción porque el goleador celeste le pidió para cambiar camiseta.

“En el intervalo él vino y me pidió para cambiar camisa. Y fue ¡claro! Él me pidió para cambiar, increíble, y después conversamos al final del juego. ¡Increíble!”, dijo el joven talento en rueda de prensa.

Otro que se acercó a Suárez fue el DT de Palmeiras, Abel Ferreria, quien lo saludó luego de finalizado el partido en el campo de juego.

Palmeiras avanzó a octavos de final del Mundial de Clubes gracias a su coraje para remontarle al Inter Miami de Lionel Messi, con el que empató 2-2 este lunes en el cierre del Grupo A, dijo la perla brasileña Estêvão.

El club de Sao Paulo consiguió igualar la contienda en el Hard Rock Stadium de Miami, donde estuvo dos goles abajo, y clasificó líder de la zona con cinco puntos.

En un duelo brasileño, luchará por el pase a cuartos contra el Botafogo de Rio de Janeiro el sábado en Filadelfia.

"Lo más valioso fue nuestro compromiso, nuestro valor para jugar y luchar siempre hasta el final. Conseguimos el resultado, que fue un empate, y nos clasificamos primeros, que era nuestro objetivo", dijo el atacante, de 18 años, al término del juego.

Los palmeirenses, dirigidos por el portugués Abel Ferreira, firmaron las tablas con goles de Paulinho (80) y Maurício (87) frente a un Inter Miami que tuvo en el delantero uruguayo Luis Suárez a su gran figura.

El festejo de Luis Suárez ante Palmeiras

El festejo de Luis Suárez ante Palmeiras

Foto: AFP