Sigan hablando: el festejo de Luis Suárez tras su gran actuación en el Mundial de Clubes, lo que dijo sobre las críticas y el "gusto amargo" por el rival de Inter Miami en octavos; mirá el video

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Luis Suarez #9 of Inter Miami CF celebrates scoring his team's second goal during the FIFA Club World Cup 2025 group A match between Internacional CF Miami and SE Palmeiras at Hard Rock Stadium on June 23, 2025 in Miami G

"Sabemos que va a ser muy difícil, muy complicado pero tenemos nuestras armas para poder competir".

Gol de Luis Suárez ante Palmeiras Gol de Luis Suárez ante Palmeiras DAZN

En esta competición "hay que estar 95, 97 minutos concentrados o lo pagas caro", señaló Suárez. "Nosotros tenemos nuestras herramientas pero hay debilidades que mejorar y si estamos concentrados todo el partido podemos hacerle daño al rival".

Luis Suárez vs Luis Enrique

Ese encuentro supondrá el reencuentro de Suárez y otros exjugadores del FC Barcelona con su antiguo técnico Luis Enrique.

"Fue un entrenador que me influyo mucho, yo ya tenía un ADN competitivo pero él me lo incitó más", aseguró.

Inter Miami's Uruguayan forward #09 Luis Suarez (C) celebrates scoring his team's second goal during the FIFA Club World Cup 2025 Group A football match between US Inter Miami and Brazil's Palmeiras at the Hard Rock stadium in Miami on June 23, 2025. PATR El festejo de Luis Suárez ante Palmeiras Foto: AFP

El encuentro entre Inter Miami y PSG tendrá lugar el próximo domingo 29 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

MVP, su festejo y las críticas

Suárez fue nombrado mejor jugador del encuentro, tras firmar un gol y crear otro en el empate 2-2 contra el Palmeiras.

El Pistolero, de 38 años, jugó uno de sus mejores partidos con las Garzas.

Dio la asistencia del primer gol, anotado por el argentino Tadeo Allende en el minuto 16, y se encargó de marcar el segundo con una brillante acción individual en el 65.

El delantero celebró su golazo con un gesto a las tribunas y las cámaras como diciendo sigan hablando para quienes lo han criticado por su estado de forma en el Mundial de Clubes.

“Hay que convivir con la crítica del día a día”, dijo el atacante, algo para lo que “el jugador de fútbol tiene que estar preparado”, comentó.

GuLXuYKXMAArYoR.png Luis Suárez, MVP de Inter Miami vs Palmeiras

Lo que dijo Jordi Alba

Su compañero Jordi Alba apuntó que el Inter pecó de relajación al verse con dos goles de ventaja y un liderato de grupo que los emparejaba entonces con el Botafogo, campeón de la Copa Libertadores de América.

"Teníamos la victoria. Hicimos 70 minutos muy buenos pero luego nos hemos relajado", dijo el lateral español. "También se notó el cansancio. Es una lástima que se nos fuera el partido".

"Hemos pasado merecidamente, hemos sido mejores que todos los equipos que enfrentamos. No eramos favoritos para pasar, pero lo hicimos", afirmó el español, que vé a su equipo con opciones frente al PSG, líder del Grupo B.

"Estamos hablando del campeón de Europa, conocemos a bastantes jugadores y al entrenador (Luis Enrique) que, por suerte, lo he tenido y siempre he dicho que para mí es el mejor del mundo", afirmó Alba. "Me reencontraré con buenos amigos pero una vez inicie el partido, a competirles, intentar ganarles y por qué no, esto es fútbol".

Con base en Efe y AFP