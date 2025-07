Pablo Peirano dio pistas del equipo de Nacional para el clásico ante Peñarol, habló de Leo Fernández y de las altas y bajas tricolores; mirá su conferencia

El equipo de Nacional para el clásico ante Peñarol

El entrenador no dio detalles sobre el equipo que colocará en cancha el domingo, pero dijo que mantendrá lo que viene haciendo en los últimos partidos. “El equipo siempre se mide por un tema de rendimiento, características del rival, contextos, analiza muchas cosas antes de colocar un once. Y para este partido no hay diferencia en ese sentido. Sabemos lo que conlleva un partido clásico y hay otras cosas que también se colocan en la balance”, comentó.