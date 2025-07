Dirigente de Peñarol sobre la posible llegada de Matías Arezo: "Si ustedes creen que el Zeta me pide a mí autorización para usar la plata, viven en Narnia"

Viendo que el posteo se había llenado de respuestas, muchas de ellas cuestionado el accionar dirigencial, Varela expresó: "Estimado, salí una hora y tengo mas puteadas que los que trazan la línea del VAR. Ya que parece no estar claro insisto. No tengo la posición en el club para decidir yo. Si ustedes creen que Zeta me pide a mí autorización para usar la plata o Aguirre me consulta qué jugador traer, viven en Narnia. Respondí para sumarme en el pedido y para validar que todos queremos a Mati de nuevo. Intento responder cuando puedo y cuando se consulta de manera genuina. Esperemos los detalles de quienes negocian, si trajimos a Leo cuando TODOS decían que no, quien te dice no se dé de nuevo".