La advertencia de Federico Valverde pese al triunfo de Real Madrid ante Juventus en el que fue elegido como MVP

El Madrid se impuso por la mínima a la Juve de Igor Tudor en el Hard Rock Stadium de Miami y su rival en la ronda de los ocho mejores saldrá del choque que sostendrán este martes, en Atlanta, el Borussia Dortmund y el Monterrey.

El cuadro de Xabi Alonso se impuso en el segundo tiempo (54) con un cabezazo del canterano Gonzalo García, de 21 años, su gran revelación en el torneo que se disputa en Estados Unidos.

"Se lo merece, trabaja bien, es un jugador de la cantera que siempre está luchando bajo la sombra de todos nosotros, ahí en el Castilla (el equipo filial del Madrid)", afirmó el uruguayo.

"Ahora está teniendo la oportunidad y la está aprovechando. Como siempre digo, ir con humildad y con mucho honor y orgullo de lo que está representando, hay que felicitarle", agregó.

Valverde afirmó que Xabi Alonso les pidió asegurar el control del balón en la segunda parte, tras un primer tiempo muy disputado, y recuperarlo "lo más rápido posible para volver a atacar".

"Al final, el equipo rival también se desgasta, mentalmente se le hace un poco más duro y bueno, creo que así fue un mejor partido", apuntó.

