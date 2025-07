"Me hace la vida mucho más fácil": la risa y los tremendos elogios a Federico Valverde de Xabi Alonso, su nuevo DT en Real Madrid; mirá el video

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 01: Federico Valverde #8 of Real Madrid C.F. attempts an over head kick whilst under pressure from Filip Kostic #18 of Juventus FC during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match between Real Madrid CF and Juventus FC a

La chilena que tiró Fede Valverde ante Juventus y que casi es gol

Foto: AFP