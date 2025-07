¿Luis Suárez a Nacional? Lo que dijo Flavio Perchman sobre el Pistolero y un posible regreso a los tricolores

“Pero no es momento, y no corresponde ahora”, señaló. “La verdad, ahora sería… Me dicen que tenemos mucha gente y tenemos mucha gente”.

“No, dejalo tranquilo en Inter y después, cuando llegue el momento, se verá si a él le parece que lo mejor es retirarse acá o si quiere quedarse en la historia con lo que ya hizo, que fue mucho”, señaló Perchman en referencia al regreso del goleador en 2022, cuando jugó el segundo semestre y fue campeón uruguayo con un gran triunfo clásico con gol en el Gran Parque Central.

Flavio Perchman Foto: Leonardo Carreño

El futuro incierto de Luis Suárez en Inter Miami, con el fin de su carrera en el horizonte o la vuelta a Uruguay

Luego del Mundial de Clubes, el gran objetivo de Luis Suárez e Inter Miami en esta temporada, el futuro del uruguayo parece ser incierto en el club rosado, una situación similar a la que vive su compañero y amigo Lionel Messi.

El delantero, que en el torneo de la FIFA en Estados Unidos se destacó con un golazo a Palmeiras y luego sufrió la goleada 4-0 de PSG, finaliza su contrato a fin de año y todo hace indicar que no continuará, según informó el diario AS de España.

En ese sentido, señala que salvo una sorpresa de último momento o un giro inesperado, Suárez no continuará en las garzas la próxima temporada.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Luis Suarez #9 of Inter Miami CF celebrates scoring his team's second goal during the FIFA Club World Cup 2025 group A match between Internacional CF Miami and SE Palmeiras at Hard Rock Stadium on June 23, 2025 in Miami G El festejo de Luis Suárez ante Palmeiras Foto: AFP

Y eso abre la interrogante sobre su futuro a sus 38 años, una incógnita, con la posibilidad de su retiro y el cierre de su carrera, o de volver a Uruguay.

La renovación con Inter Miami es muy difícil. Con su salida, el club de David Beckham podrá ajustar su economía, ya que el uruguayo es un “jugador franquicia” y su salario es de los más altos del plantel actual.

En lo que parece ser su último semestre en la MLS, el delantero que ya es el segundo máximo goleador de Inter (34 goles), solo por detrás de Messi (50), buscará ir por el título de campeón de la MLS, el gran broche de oro, luego de la Supporters’ Shield, un trofeo al mejor equipo de la temporada regular.

La posibilidad del retiro está presente debido a las molestias en su rodilla, dolor con el que lida en los entrenamientos y en los partidos.

“El que habla es mi cuerpo y el dolor que siento en el día a día es mucho”, dijo Suárez en 2023.

“Me he ganado el derecho a decidir, a decir basta y a disfrutar del lugar en el que me toque jugar y de mis hijos, que tuvieron pocas vacaciones en el último tiempo y se quedaron conmigo apoyándome. Necesito descansar, disfrutar de la familia y el destino sabrá a donde me tocará en un futuro. Si voy a un club es para ganar, sino me retiraría. Uno es cabeza dura. Quiere seguir disfrutando”, señaló.

Inter Miami's Uruguayan forward #09 Luis Suarez (C) celebrates scoring his team's second goal during the FIFA Club World Cup 2025 Group A football match between US Inter Miami and Brazil's Palmeiras at the Hard Rock stadium in Miami on June 23, 2025. PATR El festejo de Luis Suárez ante Palmeiras Foto: AFP

Otra opción es la del regreso a Uruguay. Al respecto, AS recordó que Suárez está al frente de Deportivo LSM, el flamante equipo de fútbol de la Cuarta División de Uruguay, proyecto junto a Leo Messi.

“El ‘Pistolero’ podría dar el salto a los despachos con el objetivo de llevar al club a la élite uruguaya. Solo el tiempo lo dirá”, señaló el diario deportivo de Madrid, ante la posibilidad de que el goleador cuelgue los botines y comience su etapa de dirigente.

También habrá que ver, en caso de que no siga en Inter Miami y quiera seguir jugando, si Nacional hace un intento para un nuevo regreso de Luis Suárez como en su soñada vuelta en 2022, esta vez con la motivación especial de jugar junto a su amigo Nicolás Lodeiro y excompañeros de la selección uruguaya como Sebastián Coates y Maxi Gómez.