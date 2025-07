Los uruguayos que siguen en carrera en el Mundial de Clubes y disputarán los cuartos de final; mirá quiénes son y cuándo juegan

Fluminense's Colombian defender #12 Gabriel Fuentes (L), Fluminense's Brazilian midfielder #29 Thiago Santos (C) and Fluminense's Uruguayan midfielder #17 Agustin Canobbio (R) leave the pitch at the end of the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 football

Mientras que el otro club con presencia uruguaya en el Mundial de Clubes es Real Madrid, con su capitán Federico Valverde.

Así serán los cruces de los uruguayos en cuartos de final del Mundial de clubes

Real Madrid, de Valverde, se medirá en cuartos ante Borussia Dortmund, que este martes eliminó a Monterrey, donde Santiago Mele fue suplente.

El partido será el sábado en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York, donde el equipo germano intentará vengar su derrota en la final de la Liga de Campeones de 2024.

Este emparejamiento asegura la presencia de al menos un equipo europeo en la final del torneo, ya que Madrid o Dortmund chocarán en semifinales con el ganador del cruce estelar entre París Saint-Germain y Bayern Múnich también el sábado en Atlanta.

En el otro lado del cuadro, los brasileños Fluminense y Palmeiras chocarán el viernes ante el Al Hilal saudita y Chelsea inglés, respectivamente.

En Palmeiras no podrá estar a la orden Piquerez debido a que está sancionado por tarjetas amarillas.

Si ambos equipos brasileños avanzan, se medirán en semifinales y estará asegurada la presencia de uruguayos en la final.

Día y hora de los cuartos de final del Mundial de Clubes de Estados Unidos:

Viernes 4 de julio:

En Orlando, 16:00 horas

Fluminense (BRA) vs Al Hilal (KSA)

En Filadelfia, 10:00 horas

Palmeiras (BRA) vs Chelsea (ENG)

Sábado 5 de julio

En Atlanta, 13:00

Paris Saint-Germain (FRA) vs Bayern de Múnich (GER)

En East Rutherford, Nueva Jersey, 17:00 horas

Real Madrid (ESP) vs Borussia Dortmund (GER)