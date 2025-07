Las pistas que brindó Diego Aguirre sobre el equipo de Peñarol que jugará el clásico ante Nacional; mirá la oncena que proyecta para la final del Intermedio

El entrenador ya tiene la formación para jugar contra Nacional y si no hay una sorpresa de último momento, jugará con Martín Campaña, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; Maximiliano Silvera.

Peñarol vs Miramar Misiones / Leandro Umpiérrez Leandro Umpiérrez Foto: Leonardo Carreño

Campaña, lesionado ante Cerro, pudo entrenar con normalidad y si todo sigue su curso de evolución, jugará el domingo de titular.

Ante los rumores que se instalaron esta semana de que Peñarol no tendría a ninguno de sus dos goleros titulares para jugar ante Nacional, Aguirre respondió este viernes: “(Campaña) No viajó a ningún lado, no fue a ver a nadie, no está quebrado, no se rompió la rodilla… está bien y juega”.

Nacional Peñarol clásico Gran Parque Central Torneo Apertura Martín Campaña.jpeg Martín Campaña en su debut clásico FOTO: INÉS GUIMARAENS

Guillermo De Amores está descartado por un desgarro.

En el banco de suplentes estarán Kevin Morgan, Damián Suárez, Léo Coelho o Juan Rodríguez, Lucas Hernández, Rodrigo Pérez, Héctor Villalba o Stiven Muhletaler, David Terans, Diego García y Alexander Machado o Felipe Avenatti.

Tres entrenamientos en Los Aromos y se prepara con penales

En vistas a que la final del Intermedio se puede definir en alargue y penales, en caso de igualdad, Aguirre ordenó para el final de la práctica del jueves una ronda de penales.

Los aurinegros completaron la semana entrenando jueves, viernes y también lo harán el sábado en Los Aromos, y preparando el último partido del primer semestre.

Peñarol nunca ganó el Torneo Intermedio y perdió en 2024 la final frente a Nacional por penales, 8-7.