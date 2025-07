Diego Aguirre apagó el fuego del arco de Peñarol: "(Campaña) No viajó a ningún lado, no fue a ver a nadie, no está quebrado, no se rompió la rodilla... está bien y juega"

“(Campaña) No viajó a ningún lado, no fue a ver a nadie, no está quebrado, no se rompió la rodilla… está bien y juega”, subrayó para disipar las dudas que estaban instaladas sobre el arco aurinegro y que generaron que el vicepresidente de Peñarol, Flavio Perchman, hablara este viernes.

¿Cómo se imagina el clásico Aguirre? “Me cuesta imaginar el clásico. Creo que va a ser con algunas similitudes a clásicos anteriores, pero cada partido tiene su particularidad y pasan cosas en el trámite. Hay goles que no imaginás. Nos preparamos para un partido difícil pero sabiendo que estamos bien y que hicimos cantidad de cosas positivas. El clásico es algo que tenemos en el debe y es una linda oportunidad”.

¿Por qué está en el debe Peñarol en los clásicos ante Nacional? “Son rachas. Cualquier cosa que pueda decir puede sonar a justificar cosas. Es fútbol y todo puede pasar. Debemos mirar para adelante. Ganar sería un punto de partida lindo porque me imagino una segunda parte del año muy buena para Peñarol”.

Aguirre insistió en otras respuestas sobre el valor que tiene el partido ante Nacional por encima de las circunstancias en las que se define el título del Intermedio. “Le damos más importancia al clásico porque el Intermedio no tiene peso para un cuadro grande”, dijo.

20250524 Diego Aguirre Peñarol, Plaza Colonia. Torneo Intermedio 2025. Foto: Leonardo Carreño Diego Aguirre Foto: Leonardo Carreño

También se refirió a la importancia de los resultados.

“Nos falta encontrarnos con el resultado, porque el resultado acomoda cosas. Nos faltó ese resultado que buscaremos el domingo. Tenemos cantidad de cosas buenas de las que agarrarnos y mucha confianza en que las cosas van a salir. Eso es lo que siento y estamos preparados para este partido”, agregó.

Frente a la pregunta de si por ser Nacional el más goleador, le hace priorizar el aspecto defensivo, respondió: “No, no. Tenemos una forma y creemos en determinadas cosas buenas que tiene el equipo en las que intentaremos apoyarnos. Obviamente en estos partidos se toman más precauciones, es algo lógico”.

¿Lo que más te ocupa del rival y qué te deja tranquilo de este Peñarol? “Como todo clásico va a ser muy disputado, una final, el rival está en un buen momento, tiene buenos jugadores. Es algo obvio. Respecto a Peñarol también tenemos mucho potencial, estamos llenos de jugadores muy buenos. Tuvimos momentos muy lindos con la mayoría de ellos en situaciones límites y en partido en los que se decidían cosas. Y estuvimos a la altura. Muchos de ellos son vigentes campeones del Uruguayo. Hay muchas cosas para confiar que podemos ganar”.

¿Cuánto cambia que es el primer clásico de Pablo Peirano, juega a favor o no del técnico de Peñarol? “No lo sé y no me lo cuestiono demasiado. Pablo es un buen entrenador. Tengo muy buen concepto de él, pero lo que planteás no lo puedo medir, ni tampoco lo pienso”.

Nacional Juventud campeonato intermedio 2025/Pablo Peirano Foto: Leonardo Carreño

Cuál es la clave para el partido del domingo: “Dejar que las cosas fluyan y encarar el partido con la mayor tranquilidad posible. Tenemos que hacer un buen partido, estar a la altura, tener un buen rendimiento individual y colectivo. Tener la dosis de foco justa. No pasarse, porque en estos partidos ocurre que no hay buen juego, se plantean muchas pelotas divididas porque emocionalmente estás en un nivel que no es el ideal. Trataremos de buscar el equilibrio y jugar como nosotros podemos y ganar el partido en 90 minutos o en un tiempo más largo”.

Sobre el equipo titular para el domingo, respondió: “Lo tengo en mente, siempre puede haber alguna duda porque no hay que cerrar ninguna posibilidad, pero el equipo es el que ustedes dicen medio de memoria. Puede haber una variante”.

Finalmente explicó la importancia de volver a Los Aromos, que estaba en obras y que apuraron el proceso para poder preparar el último entrenamiento en la concentración que es un símbolo para el club.

“Los Aromos es volver al lugar en el que nos sentimos más cómodos y de alguna forma empujé para que ocurriera porque es nuestro hábitat natural, hay un lindo espacio de trabajo, tenemos más privacidad y todo fluye mejor. Hay una linda energía. Es bueno para esto y para todo lo que viene en esta segunda parte del año que será muy importante para nosotros”.