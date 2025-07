Sergio Markarian explicó su sorpresiva salida de Danubio: "Mi participación era cada vez menos importante"

"Danubio es un club bastante difícil, es bien complejo, no es sencillo, tiene mucha gente, Tiene intereses, situaciones. Vive una crisis deportiva y económica importante. En ese panorama uno trata de ayudar, pero no siempre lo que uno puede hacer se puede y eso determina situaciones. Sumado a una cuestión personal que si Dios quiere espero sea transitoria, determina este comunicado que Danubio hizo con el cual estoy de acuerdo", analizó.

"Tuve un grado importante de influencia en el primer mes de mi presencia, eso fue disminuyendo por distintas razones. Y en la medida que no me siento capaz de dar una opinión de peso y que resuelva problemas , no tiene sentido mi permanencia", agregó el laureado entrenador de 80 años.

Sobre la decisión que se valoró en Danubio sobre la continuidad de Juan Manuel Olivera como entrenador del equipo, donde hubo posiciones encontradas, Markarian dijo: "Nada que ver. Es un tema en el que no voy a opinar. Cuando Danubio me pide que me acerque, una de las cosas que pedí fue que mantuvieran al entrenador, y Danubio tuvo la gentileza de acceder. Hemos logrado de alguna manera sostenerlo hasta donde hemos podido, pero no tengo nada que ver en el análisis que están haciendo y no voy a dar una opinión. Es un tema de la institución y ahora estoy alejado".

Los diferentes períodos de Sergio Markarian en Danubio

Markarian asumió funciones el 7 de mayo en el cargo de asesor deportivo. Al mismo tiempo asumió Gustavo Matosas como director deportivo. Apenas duró 55 días en el cargo.

Su anterior pasaje también fue muy corto. Asumió en diciembre de 2019 como director deportivo pero el 11 de abril de 2020 renunció cuando sobrevino la pandemia de coronavirus para soliviantar la situación económica del club.

Como entrenador tuvo tres pasajes. En 1980 terminó octavo, en 1982 culminó séptimo en un recordado período en el que hizo debutar a Ruben Sosa con 15 años. Luego volvió en un breve pasaje, entre marzo y mayo de 2010. En ese Torneo Clausura (de la temporada 2009-2010), donde asumió en la quinta fecha con un 2-0 a Cerro Largo, Danubio terminó en el 12° lugar entre 16 equipos.

"Básicamente es el mismo club de mi última vez. Tengo dos pasajes largos. En el 80 con los Lazaroff, la del 82 con el Ingeniero del Campo, el papá de Arturo. Fueron los dos períodos completos. Luego estuvo pequeños períodos colaborando, de afuera o de adentro, pero breves períodos. Cuesta entender la realidad del club, la complejidad es tal que ni aún estando adentro se comprende. Es un club maravilloso, con una hinchada de locos, la hinchada que más sigue al club en las buenas y en las malas. Y un grupo de jugadores que deja todo y ha ganado puntos importantes gracias a su esfuerzo, me he hecho hincha de ellos", manifestó.

"Lo que uno desea es que el el equipo siga levantando, que se aleje de zona de riesgos y sume para el año que viene que va a ser un año de riesgo", agregó.

Sobre el presidente Arturo Del Campo dijo: "No sé cómo lo habrá tomado. Su conducta siempre ha sido de respeto y consideración, se lo agradezco. De muchas formas, corresponde a la relación que he tenido con su papá y su familia. No tengo ninguna diferencia con él ni con el vicepresidente Tabaré (Fierro), no hay ningún tipo de especulaciones".