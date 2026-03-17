El prontuario del uruguayo que fue extraditado a Brasil por homicidio: fuga, lideró una banda desde Libertad e integra organización que actúa en la Triple Frontera

El uruguayo que fue extraditado este martes a la Justicia de Brasil es un narco pesado que integra una de las organizaciones que actúan en la Triple Frontera. Si bien Washington Luis Mármol Da Silva es noticia de policiales desde hace más de 20 años, es para las autoridades una pieza importante de una banda dedicada a ingresar cargamentos de droga desde el norte hacia departamentos como Rocha y Maldonado.

Estaba requerido en Brasil por homicidio agravado, luego de haber asesinado a un hombre en la calle y había sido detenido en el departamento de Colonia el 9 de diciembre de 2021 en un allanamiento en el que se incautaron tres armas de fuego, así como marihuana y pasta base.

Cumplió en Uruguay la condena por las drogas y las armas incautadas y ahora fue entregado a Brasil para que sea juzgado por el homicidio en un operativo que estuvo a cargo de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, con el apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales, informó el Ministerio del Interior.

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Su historial delictivo comenzó con uso ilícito de armas, hurto agravado en grado de tentativa, hurto y rapiña. Luego le siguió un delito de falsificación de documento público por un particular , falsificación ideológica por un particular, falsificación de cédula de identidad y desacato en régimen de reiteración real.

Desde allí saltó a los delitos de narcotráfico (introducción ilegal de drogas a países extranjeros, tenencia de estupefacientes no para consumo, suministro de sustancias prohibidas).

En 2011 había sido señalado como el líder de un pequeño grupo que traficaba droga. En aquel momento mientras estaba recluido en el Penal de Libertad dirigía la banda y fue detenida su pareja, una brasileña de 50 años, mientras trasportaba un kilo de pasta base en un ómnibus interdepartamental que fue interceptado en Solís, Maldonado. La brasileña viajaba con un hombre de 25 años que tenía antecedentes penales y fue enviado a prisión, informó entonces El País.

Pero Mármol Da Silva ya había sido noticia poco antes tras ser recaputrado luego de fugarse cuando cumplía pena por una rapiña. Según informó entonces La República en 2005 se había fugado del establecimiento carcelario La Tablada y no se había sabido de él hasta que en agosto de 2011 fue detenido luego de que intentó huir de un control de rutina en la Barra del Chuy. Unos kilómetros antes había protagonizado un choque sin lesionados del que siguió su marcha pero al ver el control policial intentó huir y se generó una persecución policial que concluyó con su detención.

Al ser arrestados su acompañante llevaba US$ 11 mil, 500 euros y miles de pesos uruguayos, destinados, según declararon, a comprar droga en Montevideo, para luego comercializarla en Rocha y Maldonado.

El último delito de su prontuario es de estupefacientes en la modalidad de depósito de sustancias agravado por utilizar el hogar como lugar de depósito, tráfico interno de armas y municiones y receptación por el que cumplió la pena antes de ser extraditado.

El Primer Comando de la Frontera

El PCF es una banda de narcotráfico con presencia en Argentina, Brasil y Paraguay que las autoridades estiman actúa en la Triple Frontera y que imita los códigos del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las principales organizaciones delictivas brasileñas, que nació en las cárceles.

Las autoridades uruguayas identifican a esa banda como una de las organizaciones que ingresan cargamentos de droga desde el norte, concretamente desde Artigas y Chuy, con destino Montevideo y Maldonado principalmente.

El primer gran operativo contra el grupo fue la Operación Santa, en agosto de 2024, en la que el fiscal de Maldonado, Jorge Vaz, logró la condena de tres personas luego de la incautación de drogas, vehículos, armas y dinero en San Carlos. La investigación que había comenzado en 2023 detectó que el grupo ingesaba la droga por Artigas y la llevaba hasta Maldonado para acopiarla en una zona rural de San Carlos, desde donde abastecían a bocas locales. Fueron incautados 21 ladrillos de pasta base que tenían la sigla PCF.

Luego, en abril de 2025 Telemundo dio cuenta de una incautación de droga en la operación Trieno. En Tacuarembó se incautaron 88 ladrillos de pasta base que también llevaban la sigla PCF.

En ese momento se informó que el PCF tenía contactos con narcos de Rosario, Argentina y de hecho uno de los cabecillas del grupo el argentino Nestor Fabián Rojas, apodado "El Negro", fue condenado por homicidio.