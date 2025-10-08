Diego García, volante de Peñarol, tiene fecha para el juicio por abuso sexual de su época como jugador de Estudiantes de La Plata de Argentina

Diego García , actual jugador de Peñarol y una de las figuras del equipo de Diego Aguirre, tiene fecha para el juicio oral por la denuncia de "abuso sexual con acceso carnal" por el caso de cuando era jugador de Estudiantes de La Plata de Argentina.

El Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata confirmó que el juicio comenzará el próximo 28 de octubre , fecha en la que el uruguayo debería regresar a Argentina para enfrentar la acusación, según informó el diario 0221.com de la ciudad de las diagonales.

Existe la posibilidad de que al estar en Uruguay, el futbolista pueda comparecer a la audiencia a través de Zoom.

La denuncia contempla una pena de entre 6 y 15 años de prisión de cumplimiento efectivo, según 022 1, que repasó que la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata había rechazado el pedido de sobreseimiento que fue presentado por la defensa del futbolista y confirmó la elevación a juicio oral dispuesta por el juez de Garantías Pablo Raele, a pedido de la fiscal Cecilia Corfield.

Nuevas voces de Peñarol en contra de la contratación de Diego García, por estar "implicado en un delito sexual grave"

En las comparecencias los camaristas no dieron crédito a la versión del acusado y validaron el testimonio de la denunciante, lo que fue respaldado con pericias médicas oficiales y declaraciones de testigos.

La denuncia a Diego García

En febrero de 2021, cuando jugaba en Estudiantes de La Plata, García fue denunciado de abuso sexual por parte de una jugadora de hockey del club.

En 2022 se supo que iba a ser sometido a juicio oral tras la decisión de la Justicia de La Plata que avaló la investigación.

En julio de 2022, luego de que rescindiera contrato con Estudiantes de La Plata, se cayera el pase a Nacional y firmó por Emelec de Ecuador, sin permiso de la justicia, según el abogado defensor de la denunciante, por lo que se iba a pedir su captura internacional.

diego-garcia-jpg..webp Diego García en Estudiantes

Así lo manifestó Marcelo Peña, abogado de la mujer denunciante, quien en declaraciones a distintos medios adelantó que iba a pedir la revocación de la eximición de prisión y la captura internacional, lo que luego debería decidir el juez Pablo Raele.

El abogado indicó que no quería impedir el derecho al trabajo del uruguayo, pero “se reclama que se sujete a las órdenes y obligaciones judiciales”. En ese sentido, sostuvo que el futbolista viajó sin permiso de la justicia, lo que desmintieron desde el entorno de García.

Tras jugar hasta 2023 en Emelec, el futbolista llegó en 2024 a Liverpool, donde disputó partidos por Copa Libertadores y el Campeonato Uruguayo, con un total de 43 partidos (32 como titular) y 6 goles en ambas competencias.

1706621645275.webp Diego García en Liverpool LFC

Su pase a los de Belvedere tuvo cuestionamientos de la diputada Micaela Melgar, del Frente Amplio, e hincha de Liverpool, quien comentó sobre su fichaje: "Qué asco me da".

La llegada de Peñarol tras consultas del club

El 3 de enero de este año 2025 el presidente del Club Atlético Peñarol, Ignacio Ruglio, confirmó que el club arregló la contratación de Diego García, el volante ofensivo de Liverpool, quien estuvo cerca de llegar a Nacional en 2022 pero cuyo pase se trancó debido a la denuncia de abuso sexual del año 2021 en Argentina, lo que generó quejas de hinchas albos.

20250827 Diego García Peñarol Casto Martínez Laguarda, Copa AUF Uruguay. Foto: @OficialCAP Diego García Foto: @OficialCAP

“Ayer cerramos con Diego García, el jugador de Liverpool”, reveló Ruglio ese día a Minuto 1 de radio Carve Deportiva este viernes, mientras mencionaba negociaciones que el club hacía en silencio.

El titular de los carboneros agregó que se avanzó por el volante luego de cinco días de reuniones con la Comisión de Género del club y con el abogado Jorge Barrera para interiorizarse en la situación judicial del futbolista.

“Ayer de noche ya dejamos todos los papeles firmados y demás. Era el sustituto que Diego (Aguirre) quería. En los dos períodos de pases para Diego fue prioridad y por un tema de una denuncia que él tiene, a nosotros nos llevó cinco días de mucho trabajo con la Comisión de Género del club, que trabajó mucho y muy bien investigando todo el caso de él. Y Jorge Barrera le dedicó muchas horas de sus días, de días complicados y de fiestas, a trabajar con la comisión de Género de Peñarol e investigar el caso”, dijo Ruglio.

“Terminamos concluyendo con un par de artículos que la Comisión de Género puso en el contrato, que lo traíamos, y que si en algún momento se comprobaba algo de eso, automáticamente se rescindía”, señaló.

Ruglio dijo que Peñarol trabaja con distintas alternativas, dos o tres, en caso de que no se hagan las negociaciones por la principal opción. “Ya teníamos todo acordado (con Diego García). Solo faltaba que la Comisión de Género investigara bien el caso para saber que luego no íbamos a tener problemas y que quedar todo bien documentado. Ayer cerramos los papeles y de hecho creo que mañana se integra a los trabajos”, señaló.

20250706 Diego García Nacional Peñarol Torneo Intermedio 2025 final. Foto Leonardo Carreño (13).jpeg Diego García Foto: Leonardo Carreño

El pedido de Diego Aguirre por Diego García

El presidente carbonero agregó en aquel momento que Aguirre ya había pedido al volante en los últimos períodos de pases. “Para Diego ha sido prioridad hace dos períodos de pases. Siempre al primer jugador que te nombra es a él: siempre te dice: ‘es el jugador que quiero, es el jugador que hace la diferencia físicamente’. Es el jugador que Diego estaba prácticamente obsesionado por él. Ahora cuando me lo volvió a pedir, le dije: 'tenemos una comisión de Género, la denuncia que el jugador tiene, si bien hace muchísimos años que la tiene, hay que investigarla. Jorge Barrera ayudó muchísimo. Diego (Aguirre) antes de ayer hizo un zoom con las gurisas de la Comisión de Género para agradecerle el trabajo de horas para investigar el caso. Agustín Alayes también ayudó muchísimo a estudiar el caso porque fue mientras él (García) estuvo en Estudiantes. Ellas pidieron poner unas cláusulas vinculadas al género y demás. Se trabajó bien, en silencio, y ayer de noche cerramos todos los papeles con Pablo Boselli, su represente”, comentó.

“Y Diego estaba tranquilo porque cuando se fueron Alan Medina y Sequeira me dijo: ‘Nacho, yo necesito bajar la cantidad de jugadores en el plantel y el sustituto ideal para los dos es él, así que si los dos se van y me lo traes a él, yo ya quedo cubierto ahí’”, agregó.

“Ayer Diego, cuando lo cerramos, me dijo: ‘Sé que no va a tener la marquesina que tienen otros jugadores pero para mí es un Peñarol totalmente determinante’. Y hacía mucho que le había pedido al club traerlo. Y el propio Diego me dijo: ‘Mirá que si trae algún ruido por esta denuncia que tiene y demás, yo voy a ser el primero que voy a salir a decir que lo pedí yo, que investigué el caso y que confío en el jugador’”.