El ex Peñarol, Ignacio Sosa, tuvo un buen debut en Brasil con Red Bull Bragantino y ganaron de visitantes por el Campeonato Paulista

El volante tuvo unos minutos de destaque jugando de visita en su primer compromiso con su nuevo club

12 de enero 2026 - 17:04hs
Ignacio Sosa debutó con Red Bull Bragantino de Brasil como visitante y con victoria

Ignacio Sosa debutó con Red Bull Bragantino de Brasil como visitante y con victoria

El exvolante de Peñarol y de la selección uruguaya sub 20, Ignacio Sosa, debutó este domingo con su nuevo club, Red Bull Bragantino, y lo hizo con una victoria jugando como visitante, por 1-0 sobre Esporte Clube Noroeste por el Campeonato Paulista.

El jugador que supo ser campeón mundial con Uruguay en la Copa del Mundo sub 20 que se disputó en 2023 en Argentina, tuvo sus primeros minutos y un rendimiento más que aceptable.

Según mostró en sus redes, estuvo acompañado en el Estadio Alfredo de Castilho en Bauru, por gran parte de su familia y también de su pareja.

El partido de Nacho Sosa

Ignacio Sosa comenzó el partido con Red Bull Bragantino en el banco de suplentes.

Pero su técnico, Vagner Mancini, lo hizo ingresar a los 63 minutos, por lo que jugó los últimos 27'.

Según informan desde Brasil, el rendimiento del uruguayo fue bueno durante ese lapso, con algunos quites importantes.

El otro uruguayo que ingresó fue Agustín Sant'Anna, quien jugó los últimos 10'.

El partido lo ganaron casi en la hora, con un gol de Jhonatan a los 86 minutos.

Cabe recordar que Guzmán Rodríguez, otro ex Peñarol, se encuentra recuperando de una lesión de ligamentos cruzados.

