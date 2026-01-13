El balance de Diego Aguirre tras el primer amistoso de Peñarol y las palabras del golero Leandro Díaz, figura en Minas; mirá el resumen del partido

Peñarol tuvo este lunes su primer amistoso de la pretemporada con triunfo por penales ante Central Español (0-0, 5-3), por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF, encuentro en el que el entrenador Diego Aguirre colocó un equipo con mayoría de jugadores juveniles .

Tras el partido, el DT hizo un balance del partido y dijo qué le dejó el juego. “No muchas conclusiones pero sí dar rodaje a los jóvenes y ver algunos rendimientos , básicamente eso”, señaló a DSports.

Luego, fue consultado por algunos futbolistas, como el golero Leandro Díaz que fue titular y una de las figuras. “Díaz atajó dos o tres pelotas importantes, es una de las cosas que te quedan cuando los chicos puedan tener minutos que los puedan demostrar”.

También se refirió a Ignacio Alegre , otro de los juveniles, quien definió la serie con el último penal anotado. “Es más lateral pero lo pusimos adelantado y puso centros y pelotas buenas”.

El equipo de Peñarol que debutó en la Copa de la Liga AUF

“Hubo jugadores que me gustaron, hay que pensar en la posibilidad de poder usarlos en el año”, agregó.

Pensando en River Plate argentino

En medio de la preparación, Aguirre dijo no tener claro cuándo será el próximo partido de los carboneros por la Copa de la Liga AUF, en el que jugará por cuartos de final ante el ganador de Cerro vs Racing.

El DT ya piensa en el amistoso ante River Plate argentino del próximo sábado 17 a las 22:00 por la Serie Río de la Plata.

“No sé cuando es el partido siguiente”, dijo sobre la Copa de la Liga. “La prioridad es River por jerarquía del rival, hay que tratar de que el equipo agarre ritmo y en esta etapa aprovechar los minutos”.

Este martes por la mañana Peñarol jugará un amistoso interno ante Independiente de Avellaneda, en el que buscará “aprovechar los minutos, ganar ritmo para cuando comience la competencia estar lo mejor posible”.

Leandro Díaz, el golero carbonero en Minas

El arquero juvenil Leandro Díaz también contó sus sensaciones al atajar en el primer equipo de Peñarol, terminar con el arco en cero y ganar por penales.

Leandro Díaz tras el triunfo de Peñarol en Minas

“Me sentí muy cómodo por mis compañeros, somos la mayoría juveniles, alguna que otra vez jugamos juntos”, dijo. “El partido fue picado, era hasta el final y por la comodidad y tranquilidad de entrenador, entrenador de goleros y pude desarrollar lo mejor”.

Con respecto a sus mejores atajadas, señaló: “La más complicada fueron los centros pasados al segundo palo que se enredan en el área. Tuve un par buenas en el segundo tiempo, a veces las más fáciles son las más difíciles”.