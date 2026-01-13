El primer gol de tiro libre de Leo Fernández en 2026 y el equipo de Diego Aguirre en el amistoso de Peñarol que cayó ante Independiente; mirá el video

El encuentro, un entrenamiento de 50 minutos en dos tiempos de 25, terminó con victoria por 2-1 de los visitantes.
A diferencia del equipo alternativo que utilizó este lunes, en la práctica de este martes Diego Aguirre colocó a sus mejores futbolistas para medirse ante el rojo de Avellaneda.
El equipo que paró Diego Aguirre
La formación inicial de Peñarol fue con Washington Aguerre; Ignacio Alegre, juvenil que jugó este lunes en Minas ante Central, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; y Abel Hernández.
El equipo visitante jugó con Joaquín Blázquez, Luciano Barros Ayala, Sebastián Valdez, Nicolás Freire, Jonathan De Irastorza, Pablo Galdames, Federico Mancuello, Alan Laprida, Lautaro Millán, Enzo Taborda y Felipe Tempone.
Cambios en Independiente: Fedorco x Valdez, Bordón x Freire, Valenzuela x De Irastorza, Pérez Curci x Galdames, Marcone x Mancuello, Mazzantti x Laprida, Malcorra x Millán, Tarzia x Taborda, Godoy x Barros Ayala y Pussetto x Tempone.