El primer gol de tiro libre de Leo Fernández en 2026 y el equipo de Diego Aguirre en el amistoso de Peñarol que cayó ante Independiente; mirá el video

En la práctica de este martes Diego Aguirre colocó a sus mejores futbolistas para medirse ante el rojo de Avellaneda

13 de enero 2026 - 11:00hs

El encuentro, un entrenamiento de 50 minutos en dos tiempos de 25, terminó con victoria por 2-1 de los visitantes.

A diferencia del equipo alternativo que utilizó este lunes, en la práctica de este martes Diego Aguirre colocó a sus mejores futbolistas para medirse ante el rojo de Avellaneda.

El equipo que paró Diego Aguirre

La formación inicial de Peñarol fue con Washington Aguerre; Ignacio Alegre, juvenil que jugó este lunes en Minas ante Central, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; y Abel Hernández.

Luego, ingresaron: Sebastián Britos por Aguerre, Eduardo Darias por Alegre, Facundo Batista por Muhlethaler y Matías Arezo por Abel Hernández.

Leo Fernández marcó el 1-0 con un gol de tiro libre a los 17 minutos del primer tiempo, en un remate en el que el golero de Independiente no tuvo la mejor resistencia.

Triunfo de Independiente

El partido terminó con triunfo de Independiente por 2-1, con remontada con goles de Juan Fedorco e Ignacio Malcorra.

El equipo visitante jugó con Joaquín Blázquez, Luciano Barros Ayala, Sebastián Valdez, Nicolás Freire, Jonathan De Irastorza, Pablo Galdames, Federico Mancuello, Alan Laprida, Lautaro Millán, Enzo Taborda y Felipe Tempone.

Cambios en Independiente: Fedorco x Valdez, Bordón x Freire, Valenzuela x De Irastorza, Pérez Curci x Galdames, Marcone x Mancuello, Mazzantti x Laprida, Malcorra x Millán, Tarzia x Taborda, Godoy x Barros Ayala y Pussetto x Tempone.

Leo Fernández Independiente Diego Aguirre Peñarol

