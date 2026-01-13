El primer gol de tiro libre de Leo Fernández en 2026 y el equipo de Diego Aguirre en el amistoso de Peñarol que cayó ante Independiente; mirá el video

Abel Hernández en el amistoso ante Independiente

Eric Remedi en el amistoso ante Independiente

El primer gol de tiro libre de Leo Fernández en 2026

Leo Fernández marcó su primer gol de tiro libre del año 2026 en el amistoso de Peñarol ante Independiente a puertas cerradas en el Campeón del Siglo, este martes por la mañana, luego del partido de los carboneros ante Central Español de este lunes por Copa de la Liga AUF.

El encuentro, un entrenamiento de 50 minutos en dos tiempos de 25, terminó con victoria por 2-1 de los visitantes.

A diferencia del equipo alternativo que utilizó este lunes, en la práctica de este martes Diego Aguirre colocó a sus mejores futbolistas para medirse ante el rojo de Avellaneda.

La formación inicial de Peñarol fue con Washington Aguerre ; Ignacio Alegre, juvenil que jugó este lunes en Minas ante Central, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; y Abel Hernández.

Luego, ingresaron: Sebastián Britos por Aguerre, Eduardo Darias por Alegre, Facundo Batista por Muhlethaler y Matías Arezo por Abel Hernández.

Leo Fernández marcó el 1-0 con un gol de tiro libre a los 17 minutos del primer tiempo, en un remate en el que el golero de Independiente no tuvo la mejor resistencia.

Triunfo de Independiente

El partido terminó con triunfo de Independiente por 2-1, con remontada con goles de Juan Fedorco e Ignacio Malcorra.

El gol de Fedorco para el empate parcial ante Peñarol

El equipo visitante jugó con Joaquín Blázquez, Luciano Barros Ayala, Sebastián Valdez, Nicolás Freire, Jonathan De Irastorza, Pablo Galdames, Federico Mancuello, Alan Laprida, Lautaro Millán, Enzo Taborda y Felipe Tempone.

Así era el 2 a 1 definitivo en el Campeón del Siglo

Buena jugada colectiva con habilitación de Mazzantti para el desborde de Pérez Curci y la llegada de Malcorra para el gol.



Buena jugada colectiva con habilitación de Mazzantti para el desborde de Pérez Curci y la llegada de Malcorra para el gol.#TodoRojo pic.twitter.com/j0Nj3QjaZ7 — C. A. Independiente (@Independiente) January 13, 2026

Cambios en Independiente: Fedorco x Valdez, Bordón x Freire, Valenzuela x De Irastorza, Pérez Curci x Galdames, Marcone x Mancuello, Mazzantti x Laprida, Malcorra x Millán, Tarzia x Taborda, Godoy x Barros Ayala y Pussetto x Tempone.