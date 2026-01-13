Marcelo Gallardo ya piensa en Peñarol: los jugadores de River Plate que tienen chances de estar en el segundo examen de los millonarios

River Plate disputó en el Gran Parque Central el primer partido de la Serie Río de La Plata ante Millonarios de Colombia , encuentro que terminó con triunfo por 1-0 para el elenco argentino con gol de Gonzalo Montiel, y el entrenador Marcelo Gallardo sacó algunas conclusiones y planea los futbolistas a probar en el siguiente partido ante Peñarol .

River dejó una imagen alentadora en su estreno del año ante Millonarios, que también funcionó como un primer filtro interno. Pensando en el cruce del sábado frente a Peñarol, Gallardo sabe que varios futbolistas tendrán una nueva oportunidad para levantar el nivel y empezar a cambiar la percepción que dejaron en Montevideo .

Uno de los focos estará puesto en la delantera, donde Sebastián Driussi quedó en deuda desde la fineza. El atacante se movió bien sin pelota y colaboró en la presión, pero estuvo impreciso en las descargas y no logró finalizar ninguna acción clara , algo que buscará corregir frente al Carbonero ya que tiene chances de repetir.

En la misma línea aparece Maxi Salas , otro de los nombres que puede tener revancha. Muy activo y participativo, alternó buenas intenciones con malas decisiones y terminó saliendo en el entretiempo. Su reemplazo, Ian Subiabre, tuvo un gran ingreso y cambió el ritmo del partido, por lo que le dejó un mensaje claro de competencia interna.

Posible debut de Moreno ante Peñarol

En la mitad de la cancha, Giuliano Galoppo fue quizás el caso más evidente de irregularidad. Arrancó pasado de revoluciones, al límite de la expulsión, y le costó encontrar su lugar en el desarrollo.

Con el correr de los minutos se acomodó, pero hay muchas chances de que Aníbal Moreno tenga su debut con River el próximo sábado ante Peñarol. Solo resta saber si repite en el equipo Fausto Vera y si cumple la función de Galoppo.

Otro que buscará afirmarse es Juan Fernando Quintero. El colombiano fue el eje del buen arranque de River, mostró su talento habitual, pero volvió a alternar momentos de brillo con pausas excesivas que frenaron transiciones. Ante Millonarios, salió en el entretiempo, por lo que frente a Peñarol tendrá la chance de encontrar mayor continuidad.

¿Cuándo juega Peñarol vs River Plate y dónde verlo en vivo?

El partido entre Peñarol y River tendrá lugar el próximo sábado 17 de enero desde las 22, en el Campus de Maldonado y se podrá ver a través de Disney+.