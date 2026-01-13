Dólar
URUGUAYOS

El zaguero uruguayo que sonó para Peñarol y que finalmente jugará en Vasco da Gama de Brasil, que ya lo presentó

El defensa central de 23 años firmó un contrato con el club de Río de Janeiro por tres temporadas

13 de enero 2026 - 11:45hs
Alan Saldivia fue presentado en Vasco

Alan Saldivia fue presentado en Vasco

El Vasco da Gama brasileño anunció este martes el fichaje del zaguero uruguayo Alan Saldivia, tras llegar a un acuerdo con el Colo-Colo chileno y luego de que su nombre sonara para Peñarol, como había ocurrido en otros períodos de pases.

El defensa central de 23 años firmó un contrato con el club de Río de Janeiro por tres temporadas, es decir, hasta diciembre de 2028.

"Creo que, a nivel personal, veía que era un equipo con mucha historia, de muchos años. Pienso que es un club que busca formar y crecer, y que hace crecer a los jugadores", afirmó Saldivia en declaraciones divulgadas por su nuevo equipo.

1695940903760.webp
Saldivia, en el equipo ideal del fútbol chileno
Saldivia, en el equipo ideal del fútbol chileno

Natural de Rivera y formado en las categorías inferiores de Montevideo City Torque, Saldivia militó en Defensor, pero fue en el Colo-Colo donde despuntó y logró sus primeros títulos como futbolista profesional.

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central
RIVER PLATE

Marcelo Gallardo ya piensa en Peñarol: los jugadores de River Plate que tienen chances de estar en el segundo examen de los millonarios

El primer gol de tiro libre de Leo Fernández en 2026
PEÑAROL

El primer gol de tiro libre de Leo Fernández en 2026 y el equipo de Diego Aguirre en el amistoso de Peñarol que cayó ante Independiente; mirá el video

Con los caciques ganó un Campeonato Chileno, una Copa de Chile y una Supercopa, según informó el Vasco da Gama en una nota.

Ahora recala en uno de los clubes con más arraigo de Río de Janeiro, que viene de firmar una temporada de luces y sombras a los mandos del exseleccionador brasileño Fernando Diniz.

El 'Gigante de la Colina' sufrió para mantenerse en la primera división de la Liga brasileña, aunque alcanzó, contra todo pronóstico, la final de la Copa de Brasil, que perdió ante el Corinthians.

Con base en EFE

