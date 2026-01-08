Más cambios en la tv por cable: los canales 4, 10 y 12 ya no se ven en DirecTV y Flow

Luego de que los canales VTV, VTV Plus y Gol TV dejaran de emitirse desde este 1° de enero, sin aviso previo, en las diferentes cableoperadoras, ahora se produce una nueva ausencia en DirecTV y Flow: ya no se pueden ver los canales 4, 10 y 12 .

Ambas empresas, así como había sucedido con VTV en las demás pantallas, colocaron un aviso explicando temporalmente la situación: "Estimados clientes, esta señal se encuentra temporalmente indisponible. Estamos trabajando para normalizar el servicio cuanto antes", se puede leer en Flow.

"La señal no está disponible por razones ajenas a DirecTV Uruguay. Estamos trabajando para reestablecerla, lamentamos las molestias ocasionadas ", se lee, en tanto, en la pantalla de DirecTV.

Esta nueva configuración se da el marco de la pulseada por los derechos de televisación del fútbol uruguayo, que para la televisión tradicional quedó en manos de DirecTV y TyC, y que ha generado una oleada de cambios en las señales.

En el caso de VTV llevó, por ejemplo, a que la edición 2026 del carnaval uruguayo se emita por el streaming de Antel TV, sin costo para los usuarios de esa empresa. Allí también se verán las transmisiones de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Así mismo, durante enero y febrero las señales VTV, VTV Plus y FIX TV se transmitirán a través de Antel TV sin costo adicional. La plataforma transmitirá la programación de las tres señales para aquellos usuarios que "tengan conexión por redes de Antel (fija o móvil)".

Actualmente los canales 4, 10 y 12 tienen vínculos comerciales con Montecable, TCC y Nuevosiglo, respectivamente, con quienes no hay un acuerdo por el fútbol uruguayo por el momento.

El cambio en los derechos del fútbol que estuvo detrás de la salida de VTV de los cables

Detrás de la decisión de los cables de Montevideo de bajar las señales de Tenfield está el cambio en los derechos del fútbol uruguayo que empezó a regir este año, luego de la licitación convocada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), cuyos adjudicatarios fueron anunciados el pasado 31 de diciembre.

La AUF anunció que Tenfield (dueña en exclusiva de los derechos de transmisión del fútbol hasta 2025) se adjudicó los derechos de streaming, publicidad y merchandising, y producción comercial. Además, luego de un anuncio sobre un error en la evaluación de las propuestas presentadas en la licitación, tendrá la posibilidad de igual la oferta del consorcio DirecTV/Torneos para el lote de producción audiovisual.

Al dejar de tener el fútbol en el cable (que pasó a estar en manos de DirecTV y Torneos), se abre la posibilidad de que los cables lo compren a esta nueva adjudicataria y no tengan interés en mantener la señal de VTV, o que de todas maneras negocien con Tenfield para tenerlo en sus plataformas de streaming.