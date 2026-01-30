Dólar
El Observador / Fútbol / DERECHOS DE TV

Gremial de árbitros reclama que AUF no cuenta con autorización legal para uso de su imagen e insiste por una "reunión urgente" con Ignacio Alonso

Audaf indicó que el pasado 9 de enero solicitó una reunión al presidente de la AUF para "definir los derechos de imagen" de los árbitros

30 de enero 2026 - 15:05hs
jueces uruguayos árbitros
Inés Guimaraens

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) difundió un comunicado en el que reclamó que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no cuenta con "la autorización legal" para la "explotación comercial" y el uso de la imagen de los jueces, en medio de la firma de los contratos por la televisación del fútbol uruguayo, e insistió por una reunión "urgente" con Ignacio Alonso.

En la carta, Audaf indicó que el pasado 9 de enero de 2026 solicitó "una reunión formal" a Alonso para "considerar y definir los derechos de imagen de nuestros agremiados".

Luego, recordó que el gremio viene hace años "reivindicando" ese derecho de sus asociados, lo que incluso llevó a "citar a conciliación por parte de Audaf a la AUF en el año 2018", y a iniciar un proceso judicial por daños y perjuicios contra Tenfield en 2019, un reclamo que "continúa en trámite".

"Atento a la situación actual de comercialización de los derechos por parte de la AUF y la negativa a realizar las reuniones formales que traten el tema, dejamos constancia de que nos reservamos el derecho a tomar las medidas que correspondan", advirtió la gremial de árbitros.

Además, Audaf comunicó a "los adquirentes eventuales de los derechos de televisación y explotación comercial" que "no se cuenta con la autorización legal debida de los afiliados (árbitros) para la explotación comercial y uso de su imagen", situación que criticaron "permanece incambiada desde hace larga data".

Por todo esto, el gremio instó a la AUF a "gestionar de buena fe los derechos involucrados, convocando a una reunión formal y urgente en tal sentido".

Temas:

árbitros AUF AUDAF Ignacio Alonso Derechos de televisión del fútbol uruguayo

