Derechos de TV del fútbol uruguayo: la AUF no firma el contrato con Tenfield sin las condiciones de casteo y compra de streaming y cable; ya manejan fórmulas alternativas

La decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) de habilitar a los licenciatarios de los derechos de TV del fútbol uruguayo a transmitir la Supercopa entre Nacional y Peñarol aunque no se hayan firmado los contratos, alivió tensiones a tres días del primer partido oficial de la temporada 2026 y generó más espacios de negociación entre los abogados del fútbol y de las empresas, que están atascados en dos puntos : el casteo para el streaming y la condición de que aquellos usuarios que compren streaming estarán obligados a adquirir también el cable .

La razón de esta decisión, como fue explicado en Referí , obedece claramente a que la AUF está buscando blindar al cable (que ganó consorcio Torneos/Directv) y evitar que rápidamente ocurra la fuga de clientes del cable al streaming (adquirido por Tenfield) y se desequilibre el negocio de los derechos de TV del fútbol uruguayo tal como los comercializó la Asociación.

Los históricos ingresos por US$ 67.500.000 están directamente ligados a la estrategia de la AUF de dividir su producto , para generar mayor interés en otras empresas, además de Tenfield (que tuvo el negocio del fútbol en exclusividad hasta diciembre 2025), y esto derivó en una pulseada cable vs streaming que, como estaba visto, se plantea como muy difícil de regular.

Ese plan fue muy beneficioso desde el punto de vista económico porque aseguró ingresos brutos por US$ 280 millones para el fútbol en los próximos cuatro años, pero también activó una bomba que deberá controlar durante el cuatrienio.

DERECHOS DE TV Lo último sobre los derechos de TV del fútbol uruguayo: aún no firmó ninguna empresa, Tenfield recibió los dos contratos que le debía la AUF y hay dos puntos que siguen sin solución

DERECHOS DE TV AUF liberó la Supercopa Uruguaya del domingo entre Nacional vs Peñarol y se podrá ver en todos los cables y por streaming

Torneos/Directv paga US$ 106 millones en cuatro años por el cable, y Tenfield abonará US$ 70 millones en el mismo período por el streaming.

La realidad del mercado plantea la caída del cable y el crecimiento del streaming. Por tanto, si la AUF no regula el mercado, el consorcio Torneos/Directv con el cable podrá entrar en problemas si se le desfonda el negocio y eso traerá problemas para el fútbol.

De hecho, los acuerdos que firmaron los cables con Torneos/Directv son por un año, solo por la temporada 2026. En 2027 se tendrán que sentar a negociar nuevamente, con la posibilidad real de la caída del cable.

En ese juego, la AUF cuida cada rincón de su campo y Tenfield intenta los mayores beneficios para su inversión.

Esa pulseada que ahora tiene nombres, Torneos/Directv (cuidado por la AUF) vs Tenfield, tiene dos grandes obstáculos: el casteo del streaming y que aquellos usuarios que compren streaming estarán obligados a comprar el cable.

Tenfield entiende que el casteo no fue incluido en los pliegos de la licitación ni en las preguntas de las empresas, y que la obligación de comprar el cable para quienes adquieran el streaming tampoco estaba especificada.

La explicación de la AUF sobre casteo

Según pudo conocer Referí, la AUF explicó que la única limitación que planteó a los licenciatarios del streaming es impedir que el fútbol lo pasen directamente del teléfono a la TV.

De hecho, explicaron que este planteamiento no es nuevo ya que ocurrió con AntelTV en las últimas Eliminatorias, cuando compró los derechos del clasificatorio para el Mundial 2026 exclusivamente para móviles sin acceso a casteo en la TV.

Quienes hasta diciembre podían castear eran los clientes de Disney+, que podían enviar la transmisión que recibían en el teléfono al televisor, a partir de un plan de Fibrahogar, que tenía un pago extra por el fútbol en streaming.

En lo que intenta blindarse la AUF es que si avala este escenario entonces los clientes tendrán la facilidad de pagar menos en el streaming (con un plan de fútbol en el telefóno a bajo costo) y afectar el negocio del fútbol en el cable y en el streaming.

El resto de los procedimientos que permitían que el fútbol se pudiera ver a través de la TV siguen vigentes y no ingresan en las limitaciones que propone la AUF: por ejemplo, quienes bajen la aplicación de Disney+ en una smart tv, podrán seguir viendo el fútbol por streaming en la TV, y quienes quieran castear la misma señal desde el teléfono pagando el valor del streaming, también.

Este punto no se lo lleva Tenfield, porque entiende que no es conveniente para su negocio, que proyecta con AntelTV, y que no estaba especificado en la licitación.

La AUF le planteó acepta que el fútbol se pueda castear pagando el precio fijado para el streaming.

Ahora los abogados de la AUF y de Tenfield están negociando.

Sobre la obligación de comprar streaming y cable

El otro aspecto cuestionado por Tenfield es la exigencia establecida en el texto del contrato que envió la AUF en el que plantea la obligación de que los usuario que compren streaming deberán comprar el cable no fue planteada en la licitación.

La AUF se apoya en la pregunta 162 del 15 de octubre de 2025, en la licitación: "El adjudicatario debe actuar en condiciones de igualdad frente a terceros, fijando precios y condiciones 'similares' para todos los canales de TV abierta interesados en resúmenes, y estableciendo un precio y condiciones por transmisiones (partidos/resúmenes) basados en parámetros 'objetivos y razonables', como la cantidad de clientes. ¿Podría la AUF proporcionar una 'lista ejemplificativa' o guías sobre qué se considerarán 'parámetros objetivos y razonables', además del número de clientes que ha estimado, para evaluar el cumplimiento de este principio y evitar un 'tratamiento desigual'?

La respuesta de la AUF: "En líneas generales y complementando la respuesta a la pregunta 92 oportunamente enviada, resaltamos que la AUF en el marco de los principios establecidos en la Sección 5 del DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE SOLICITUD DE PROPUESTAS (RFP) – BLOQUE I: LICITACIÓN DE DERECHOS COMERCIALES procura el alcance del mayor equilibrio posible en los mercados tanto entre los sublicenciatarios como entre los distintos rubros de distribución. Derivado de estos principios establecerá controles y, de corresponder, penalidades para evitar prácticas anticompetitivas, discriminatorias, excluyentes, o acciones predatorias de mercado que impliquen desequilibrios entre los sistemas de distribución. Las mismas se establecerán en los contratos respectivos e implicarán la revisión por parte de la AUF de cualquier política que altere la lógica de los precios y condiciones de mercado. Respecto a la consulta sobre la 'lista ejemplificativa' o guías a considerar como 'parámetros objetivos y razonables', además del número de clientes, y sólo a los fines ilustrativos, mencionamos también como criterio potencial a considerar la localización geográfica, la situación económica y poder adquisitivo de la población de cada región, etc.".

El conflicto se plantea en cableoperadores del interior, que en algunos casos comienzan a pasar del cable al streaming.

El camino alternativo que surje es que las empresas puedan adquirir un porcentaje, a establecer, de streaming, y otro porcentaje de cable para atender a sus clientes que no quieren los dos productos.

El tema también lo estudian los abogados.

Lo que decidió la AUF es que no van a firmar los contratos si Tenfield (streaming) y Team Click/Antel (derechos para el exterior) no aceptan que se incluyan esas dos puntualizaciones.

La negociación continuará en los próximos días y sin el apremio que plantea el inicio de la competencia oficial.