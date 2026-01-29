Lo último sobre los derechos de TV del fútbol uruguayo: aún no firmó ninguna empresa, Tenfield recibió los dos contratos que le debía la AUF y hay dos puntos que siguen sin solución

A tres días del inicio de la temporada 2026 del fútbol uruguayo, se mantiene la incertidumbre sobre la firma de los nuevos contratos de los derechos de televisión del fútbol uruguayo , que estarán vigentes desde enero 2026 hasta diciembre 2029 y que le permitirá al fútbol multiplicar por tres sus ingresos.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó en diciembre que recibió ofrecimientos por US$ 67.500.000 por año para todos sus productos del fútbol e ingresará US$ 280 millones en el período 2026-2029.

La negociación entre la AUF y las empresas ahora está en el final, luego de culminar la licitación, y concluirá con la firma de los ocho contratos de las ocho licitaciones, pero por el momento es incierto cuándo se suscribirán los acuerdos.

Lo último que se conoce hasta este jueves al mediodía sobre los derechos de TV del fútbol uruguayo son tres aspectos medulares:

DERECHOS DE TV Cámara de TV para Abonados criticó a la AUF por manejo en el cierre de la venta de derechos del fútbol: "Una seria deficiencia en la planificación"

CLÁSICO La AUF llamó a los hinchas de Nacional y Peñarol a asistir al clásico con cédula en mano, entrada y tiempo de antelación

aún no firmó ninguna de las nueve empresa que ganaron las licitaciones Tenfield recibió los dos contratos que le faltaban, los de producción audiovisual y producción comercial existen dos puntos que no tienen solución: la aspiración de la AUF de impedir el casteo del streaming y la condición que aquellos usuarios que compren streaming estarán obligados a comprar el mismo producto en el cable

En estas horas continúan las reuniones entre los abogados de la AUF con los de las empresas para intentar avanzar hacia una solución que permita que el primer partido de la temporada 2026, la Supercopa Uruguaya entre Nacional y Peñarol que jugarán el domingo a la hora 20 en el Estadio Centenario, se puede ver a través de la televisión.

La AUF aún no firmó ninguno de los ocho contratos

La licitación estuvo dividida en tres bloques (derechos comerciales, producción audiovisual y producción comercial), y uno de ellos subidido en seis lotes.

Los contratos de los seis llamados que hizo la AUF para los derechos comerciales fueron enviados el pasado viernes de noche desde la Asociación a las seis empresas que ganaron la licitación:

Cable+TV abierta (consorcio Torneos/Directv)

Streaming (Tenfield)

Derechos internacionales (consorcio Click-Antel)

Publicidad (Tenfield)

Mercado de apuestas (Mediapro)

Otras competencias (consorcio Flor/GMC/Conosur)

Ninguno de ellos firmó los acuerdos hasta este jueves al mediodía, confirmaron desde la AUF a Referí.

Tenfield recibió los contratos que la AUF aún no le había enviado

También desde la AUF confirmaron que ya enviaron a Tenfield los dos contratos que estaban pendientes, los de producción audiovisual y producción comercial.

A tres días del inicio de la temporada, la empresa que tuvo en exclusiva los derechos del fútbol uruguayo hasta diciembre, recibió los textos de los contratos que deberían ser firmados antes del domingo para que queden activos para la Supercopa.

De todas formas, si así lo quisiera, Tenfield tiene 30 días de plazo para suscribir el convenio.

El contrato más importante y que espera por la Supercopa del domingo es el de la producción audiovisual, que incluye el servicio que permite poner en la pantalla las imágenes del clásico entre Nacional y Peñarol.

Sin producción audiovisual no se podrá ver la Supercopa en la TV.

Entonces, si no firman antes del domingo con Tenfield, la AUF tendrá que accionar un plan de alternativa y acordar con Torneos (la empresa que viene trabajando con la AUF desde 2022 por fuera de Tenfield en Eliminatorias y en la Copa de la Liga AUF). Si sucede esto, la AUF se expone a que Tenfield lo lleve a la Justicia por incumplimiento del contrato porque Tenfield fue adjudicado y ya pagó la garantía.

El tema está en manos de abogados.

Los dos puntos que no tienen solución en los contratos de la AUF

Claramente la AUF está buscando blindar al cable y evitar que rápidamente ocurra la fuga de clientes del cable al streaming y se desequilibre el negocio de los derechos de TV del fútbol uruguayo tal como los comercializó la Asociación.

Los históricos ingresos por US$ 67.500.000 están directamente ligados a la estrategia de la AUF de dividir su producto y generar una pulseada cable vs streaming muy difícil de regular.

Con ese plan, la AUF alcanzó cifras que superaron la expectativa, pero también se ganó un gran problema que debe resolver.

En la mesa quedó planteada una disputa Torneos/Directv vs Tenfield, que, de alguna forma es la que se instaló en el mercado uruguayo en los últimos tres años, con ventaja para Tenfield hasta diciembre porque tenía atado el contrato de los derechos de TV, pero ahora cambió el escenario.

¿Qué fue lo que ocurrió en la licitación? Torneos/Directv pagó el máximo que la AUF le podían sacar al cable en las condiciones de ese producto en los últimos años, en donde está a la baja la cantidad de suscriptores.

Tenfield se quedó con el streaming que duplicó el precio base fijado por la AUF en una apuesta a quedarse con el mercado de los cables en el corto plazo. La empresa de Francisco Casal igualó la mejor oferta en esa licitación y desembolsó US$ 17.500.000 por año (US$ 70 millones en cuatro años).

Esa disputa mantiene a la AUF al límite y por esa razón se dilata la firma de los contratos.

Tenfield quiere aprovechar el crecimiento vertiginoso del streaming para quedarse con la mayor parte de la torta del fútbol (por eso no licitó por el cable, porque vio el negocio en este nuevo nicho), pero ocurre que la AUF le está poniendo un paraguas a Torneos/Directv, la empresa en la que se apoyó en los últimos años (para fútbol femenino y Eliminatorias), para que no se le desfonde en el primer año el negocio del fútbol en el cable después de comprometerse a pagar US$ 106 millones en cuatro años (US$ 31.800.000 por año).

Por esa razón, los dos grandes puntos en discordia en los acuerdos actualmente están planteados en la aspiración de la AUF de impedir el casteo del streaming y la condición que aquellos usuarios que compren streaming estarán obligados a comprar el mismo producto en el cable.

Ninguno de los dos puntos estuvieron planteados en la licitación ni en las preguntas que realizaron las empresas a la AUF durante el proceso.

Entonces, si no están allí no deberían incorporarse a los contratos.

Qué está proponiendo la AUF y que no acepta Tenfield

La AUF quiere evitar que se pueda castear el fútbol uruguayo. ¿Qué significa esto? El ejercicio que hacían los clientes de Disney+ (tenedor exclusivo del streaming hasta diciembre por el acuerdo que mantenía con Tenfield) de enviar la transmisión que recibían en el teléfono al televisor.

La AUF no quiere que suceda eso, porque si avala este escenario entonces los clientes tendrán la facilidad de pagar menos en el streaming y ver lo mismo que en el cable.

El resto de los procedimientos que permitían que el fútbol se pudiera ver a través de la TV siguen vigentes: quienes bajen la aplicación de Disney+ en una smart tv, podrán seguir viendo el fútbol por streaming en la TV.

La única limitación que planteó la AUF es impedir que lo pasen directamente del teléfono a la TV.

Ese punto no se lo lleva Tenfield, porque entiende que no es conveniente para su negocio y no estaba especificado en la licitación.

El otro punto que no estuvo en los pliegos ni en las preguntas que hicieron las empresas fue que aquellos usuarios que compren streaming estarán obligados a adquirir el mismo producto en el cable.

Con estos dos agregados que tienen los contratos de los ganadores del streaming, la AUF busca blindar al cable.

El detalle que no es menor: los cableoperadores le compraron el producto fútbol uruguayo a Torneos/Directv solo por un año, para 2026.

Ahora estos temas están en manos de los abogados y se resuelven contrarreloj si quieren dejar todo solucionado antes del domingo.