En medio del cierre de las negociaciones por los derechos del fútbol, Tenfield se sumó a la delegación que acompañará al gobierno en el viaje a China

Tres representantes de la empresa Tenfield integrarán la delegación que acompañará al Poder Ejecutivo en el viaje a China que comienza este viernes. Osvaldo Giménez , asesor de gestión, Carlos Moyano , ejecutivo, y Axel Casal , ejecutivo de la compañía y e hijo de Francisco Paco Casal, serán los representantes de la empresa, según informaron fuentes al tanto de la integración de la delegación y confirmaron a El Observador desde la empresa. Giménez trabajó más de cuatro años en China.

La inclusión de los representantes de la empresa que hasta 2025 tenía todos los derechos de televisación del fútbol uruguayo fue a último momento, según pudo saber El Observador. En los listados iniciales de las personas que acompañarían al presidente Yamandú Orsi no figuraban representantes de Tenfield. Sin embargo, en el último listado difundido entre integrantes de la delegación, que fue en las últimas horas, sí estaban.

Los que sí estuvieron desde el principio son el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y el integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, Eduardo Ache. Uno de los objetivos de los representantes de la Asociación es conseguir socios que financien la remodelación del estadio Centenario pensando en el partido inaugural del Mundial 2030.

La inclusión de Tenfield en la delegación se da en medio del cierre de las negociaciones por los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Si bien ya están adjudicados todos los lotes de la licitación todavía falta firmar algunos contratos y Tenfield y la AUF están en plenas negociaciones.

Tenfield ganó cuatro de los ocho lotes que se licitaron y la Asociación le envió solo dos contratos a la empresa para firmar. Los vinculados a la producción audiovisual, lote que se asignó más tarde por un error de la AUF, todavía no fueron remitidos.

Amplia delegación

El presidente Yamandú Orsi encabezará una amplia delegación con más de 100 confirmados (entre representantes del gobierno y del sector empresarial) que viajará a China y que tendrá como punto más destacado de la agenda una reunión del mandatario con su par chino Xi Jinping.

La visita tendrá como objetivo profundizar el vínculo político, comercial y económico entre ambos países, así como promover la oferta exportable uruguaya, la atracción de inversiones y la cooperación en áreas estratégicas.

El encuentro entre presidentes será el martes 3 de febrero fecha en que se celebran los 38 años de relaciones bilaterales. Orsi será recibido con honores militares en el Gran Salón del Pueblo para una cumbre bilateral con el presidente Xi Jinping. Allí se firmarán acuerdos de cooperación y se celebrará un banquete oficial. La agenda política también incluye reuniones con el Primer Ministro y el Presidente de la Asamblea Nacional Popular.

La delegación oficial está acompañada por una comitiva de más de 60 empresarios, coordinada en parte por Uruguay XXI. Mientras la agenda en Beijing tiene un corte más protocolar y de acuerdos marco, la etapa en Shanghái (a partir del jueves 5) será netamente comercial, incluyendo visitas al puerto de Shanghái (el más activo del mundo) y seminarios de promoción de inversiones con la participación del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT).