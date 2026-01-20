Qué ganó y qué perdió Tenfield en los nuevos acuerdos comerciales que firmará la AUF por los derechos de TV del fútbol uruguayo
La licitación que lanzó la AUF en octubre para adquirir los derechos de TV para el período 2026-2029 llegó a su final y en los próximos días nueve empresas firmarán los contratos que comienzan con la Supercopa Uruguaya del 1° de febrero
Hasta diciembre 2025 la empresa Tenfield fue la dueña exclusiva de los derechos de TV del fútbol uruguayo, desde el contrato que comenzó a regir en 1999, pero en este 2026 se instaló un nuevo escenario en los acuerdos comerciales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para sus servicios y productos del fútbol local que quedaron en mano de nueve empresas, una de ellas la de Francisco Casal.
Tras utilizar la carta de la igualación, este lunes Tenfield ofreció US$ 5.044.000 por el lote de la producción audiovisual y se quedó con el servicio de la AUF por el que el consorcio Torneos/Directv había realizado la mejor oferta del lote licitado.
La licitación se había completado para la AUF el 22 de diciembre, pero un error de la Asociación en el proceso del llamado abierto internacional que comenzó en octubre, derivó en que el último día de ese mes, el bloque de producción audiovisual retrocediera a la fase de preadjuicación. Finalmente el problema se zanjó este lunes y se completó todo el proceso.
Ahora bien, concluida toda esta etapa en la que la AUF buscó mejorar el precio de sus productos y lo triplicó (recaudó US$ 67.500.000 brutos), Tenfield se quedó con cuatro de las ocho licitaciones que realizó el fútbol, y ocho empresas se quedaron con las otras cuatro.
¿Con qué eligió quedarse Tenfield de los derechos de TV del fútbol uruguayo?
La empresa de Casal se quedó con estos cuatro productos:
derechos en streaming
publicidad y merchandising
producción comercial
producción audiovisual
Por estos productos Tenfield ofertó:
PRODUCTO
PRECIO
Streaming
US$ 17.500.000
Publicidad & merchandising
US$ 8.000.000
Producción comercial
US$ 1.200.000
Producción audiovisual
US$ 5.044.000
En este escenario, Tenfield eligió quedarse con el mercado que está en expansión en el streaming, y después de 26 años se desprendió del negocio del cable, porque entiende que ese producto se encuentra en franco descenso y que no se sostendrá hasta 2030 en los niveles en los que lo comercializó la AUF.
La empresa de Casal apuesta al nuevo formato que permite ver el fútbol en cualquier dispositivo.
Tenfield también se quedó con el lote publicidad y merchandising.
Además, le adjudicaron los dos bloques de producción: 1) comercial, y 2) audiovisual.
Será la empresa Tenfield la que se encargará de producir todas kas imágenes de los contenidos que se verán del fútbol uruguayo, pero ya no decidirá la forma de mostrar el fútbol ni definirá el producto final, sino que tendrá que ajustarse al plan que estableció la AUF en sus extensos llamados a licitación.
Con sus equipos y sus técnicos, Tenfield producirá el fútbol uruguayo en 743 partidos de Primera División Profesional, Segunda División, Primera División Amateur, Copa AUF, fútbol femenino, fútbol playa, fútbol sala y juveniles.
Esta tarea consiste en poner en pantalla el fútbol.
Luego, las empresas que ganaron los derechos tendrán la opción de personalizarlas con sus periodistas y allí podrán existir hasta tres equipos periodísticos diferentes, 1) los del consorcio Torneos/Directv que se quedó con el cable y que podrá mostrar en sus canales; 2) los de Tenfield que podrá mostrarlo en aquellas empresas de streaming con las que llegue a un acuerdo; 3) AUFTV podrá presentar una tercera transmisión.
¿Con qué se quedaron las otras empresas?
El movimiento más importante que dejó la licitación fue que el consorcio Torneos/Directv se quedó con el mercado del cable y realizó la mayor oferta.
En las negociaciones directas con Tenfield (hasta el 4 de julio), previo al llamado a licitación, la empresa había ofrecido US$ 25.000.000 con posibilidades de llegar a un recaudación de US$ 30.000.000 para la AUF.
Ahora bien, el otro jugador de peso que entra en escena con un producto menor, pero que le permite ingresar en el fútbol uruguayo es Telecom-GMC-Conosur con los derechos de las otras competencias (todo menos fútbol profesional).
Las otras ocho empresas se quedaron hasta diciembre 2029 con estos cuatro productos:
cable+TV abierta (consorcio Torneos/Directv)
derechos para el exterior (consorcio Team Click-Antel)
Mercado de apuestas (Mediapro)
derechos para otras competencias (Telecom/GMC/Conosur)
El resto de las empresas desembolsaron:
PRODUCTO/EMPRESA
PRECIO
Cable+TV abierta / consorcio Torneos-Directv
US$ 31.800.000
Mercado internacional / consorcio Team Click-Antel