El plan de Diego Aguirre para el clásico del domingo Peñarol vs Nacional: el regreso de Eduardo Darias y Laxalt se gana un lugar en el banco de suplentes

Peñarol vs Nacional se enfrentan este domingo a la hora 20 en el Estadio Centenario por la Supercopa Uruguaya

30 de enero 2026 - 16:06hs
Eduardo Darias

Eduardo Darias

Foto: Inés Guimaraens

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, anunció que recién este sábado confirmará el equipo titular con el que enfrentará a Nacional en el clásico de la Supercopa Uruguaya que este domingo disputarán en el Estadio Centenario a partir de la hora 20.

En este partido, en el que la Asociación Uruguaya de Fútbol entregará el primer trofeo oficial de la temporada 2026, debe existir un ganador, por tanto, en caso de empate en los 90 minutos jugarán un alargue y si persiste la igualdad van a penales.

El equipo que se perfila para debutar en 2026 lo integran Sebastián Britos; Matías González, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Franco Escobar; Jesús Trindade, Eric Remedi; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni; Matías Arezo.

Las bajas confirmadas de Peñarol para el partido del domingo:

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
PEÑAROL

Diego Aguirre contundente en la previa del clásico Peñarol vs Nacional por la Supercopa: "No siento en este momento que haya un favoritismo de Nacional"

Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
SUPERCOPA URUGUAYA

Peñarol vs Nacional: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el clásico de la Supercopa Uruguaya de este domingo

Washington Aguerre (suspendido, podrá debutar en la segunda fecha del Apertura)

Abel Hernández (lesionado, se perderá dos meses de actividad)

Maximiliano Olivera (lesionado, el DT lo espera para la tercera fecha del Torneo Apertura)

Además, el entrenador confirmó en la conferencia de prensa de este viernes algunos aspectos claves:

  1. Nahuel Herrera está 100% recuperado de una lesión que le impidió jugar en los partidos de verano
  2. Escobar es el candidato para jugar como lateral izquierdo porque en los últimos años se desempeñó en esa posición en la MSL.
  3. Darias está listo para su regreso, tras la grave lesión que sufrió en 2025 y que lo dejó ocho meses afuera de la cancha, va a estar en el banco de suplentes y seguramente "va a jugar unos minutos", informó el entrenador.
  4. El otro futbolista que estará en el banco de suplentes es una de las últimas incorporaciones, Diego Laxalt. "Diego se encuentra muy bien y tiene chances de estar (en el plantel del domingo) porque lo veo muy bien. Tiene posibilidades de estar en el banco el domingo”.
