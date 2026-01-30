El plan de Diego Aguirre para el clásico del domingo Peñarol vs Nacional: el regreso de Eduardo Darias y Laxalt se gana un lugar en el banco de suplentes

Eduardo Darias Foto: Inés Guimaraens

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, anunció que recién este sábado confirmará el equipo titular con el que enfrentará a Nacional en el clásico de la Supercopa Uruguaya que este domingo disputarán en el Estadio Centenario a partir de la hora 20.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

En este partido, en el que la Asociación Uruguaya de Fútbol entregará el primer trofeo oficial de la temporada 2026, debe existir un ganador, por tanto, en caso de empate en los 90 minutos jugarán un alargue y si persiste la igualdad van a penales.

El equipo que se perfila para debutar en 2026 lo integran Sebastián Britos; Matías González, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Franco Escobar; Jesús Trindade, Eric Remedi; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni; Matías Arezo.

Las bajas confirmadas de Peñarol para el partido del domingo:

Washington Aguerre (suspendido, podrá debutar en la segunda fecha del Apertura) Abel Hernández (lesionado, se perderá dos meses de actividad) Maximiliano Olivera (lesionado, el DT lo espera para la tercera fecha del Torneo Apertura) Además, el entrenador confirmó en la conferencia de prensa de este viernes algunos aspectos claves: Nahuel Herrera está 100% recuperado de una lesión que le impidió jugar en los partidos de verano Escobar es el candidato para jugar como lateral izquierdo porque en los últimos años se desempeñó en esa posición en la MSL. Darias está listo para su regreso, tras la grave lesión que sufrió en 2025 y que lo dejó ocho meses afuera de la cancha, va a estar en el banco de suplentes y seguramente "va a jugar unos minutos", informó el entrenador. El otro futbolista que estará en el banco de suplentes es una de las últimas incorporaciones, Diego Laxalt. "Diego se encuentra muy bien y tiene chances de estar (en el plantel del domingo) porque lo veo muy bien. Tiene posibilidades de estar en el banco el domingo”.