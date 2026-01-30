El favorito Nacional, la mochila que carga Diego Aguirre en Peñarol y el morbo de Maxi Silvera: un clásico de película para abrir la temporada con la Supercopa

Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Entre tantas polémicas por asuntos comerciales, disputas entre abogados e incertidumbre acerca de dónde ver el clásico, este domingo arranca la temporada 2026 y regresa el fútbol uruguayo . Esa es una gran noticia para el hincha que volverá a ver a Nacional y a Peñarol disputando el primer título de la temporada, la Supercopa Uruguaya .

El partido se jugará el domingo a la hora 20 en el Estadio Centenario y el ganador (en los 90 minutos, en alargue o por penales) levantará la copa que estrena la temporada, con el morbo que le adosa el debut de Maximiliano Silvera tras dejar Peñarol el 31 de diciembre, después de dos temporadas con los aurinegros, y firmar para Nacional al día siguiente.

El encuentro se podrá ver a través de todos los cables y por streaming en las mismas pantallas en las que hasta diciembre se veía el fútbol uruguayo. Además, ahora se suma la oferta de AntelTV .

El primer enfoque que admite el clásico del domingo es que Nacional y Diego Aguirre , DT de Peñarol, son los que tienen más para perder en este encuentro.

DEFINICIÓN Entradas para la Supercopa Uruguaya entre Peñarol y Nacional: qué tribunas están agotadas y en qué sectores hay boletos disponibles

FINAL CLÁSICA Supercopa Uruguaya entre Peñarol y Nacional: las opciones para ver el clásico por TV y streaming, y el anuncio que hizo AntelTV, que informó lo transmitirá "gratis"

Nacional campeón Foto: Gastón Britos/FocoUy

Nacional por su condición de favorito, mantuvo el 90% del plantel que hace dos meses ganó la Liga AUF Uruguaya y lo reforzó, llega con un envión singular y con la responsabilidad de ganar y de golear, porque en la tribuna tricolor existe un ambiente de exitismo propio de cierre que tuvo el último torneo y la imagen que devuelve el mercado de pases que hizo Flavio Perchman con los tricolores y las flaquezas que plantea Peñarol.

20260107 Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos FOTO: @OficialCAP

Y Aguirre tiene más para perder que para ganar porque aunque el respaldo del hincha hacia su gestión está firme, también podrá empezar a perder crédito si los tricolores consiguen una victoria contundente.

Por lo pronto, este viernes en la conferencia de prensa previo al partido eligió pararse desde un lugar como protagonista y manifestó que no ve un favoritismo para Nacional como le asignan. Aguirre apuesta a ganador, y eso tiene un costo alto y un beneficio medio, por las circunstancias en la que llega al estreno del año.

El entrenador aurinegro apostó por un mercado de pases largo, que se cerrará el 25 de febrero y aún no completó el equipo, pero el fútbol solo sabe de resultados y, para el hincha, el domingo tiene que ganar el equipo de la Fiera. Eso carga de una presión extra para un entrenador que no tiene a quien será su golero titular (Washington Aguerre), tampoco a su capitán (Maximiliano Olivera) y ni a quien incorporaron como una de las grandes figuras (Abel Hernández).

Es demasiado hándicap para el plan de Aguirre, que buscará minimizar los riesgos y sorprender a Nacional, pero, como en el cierre de la temporada pasada, sigue con un equipo corto.

Peñarol y Jadson Viera: los que que tienen más para ganar

En este juego cruzado de quiénes son los que pueden ganar y perder, en lo previo al clásico, el equipo de Peñarol y el entrenador Jadson Viera tienen todo para multiplicar los aplausos.

20251130 Gustavo Tejera juez central. Nacional Peñarol Liga AUF Uruguaya 2025 final Foto: Gastón Britos/Focouy Gustavo Tejera Foto: Gastón Britos/Focouy

¿Por qué el equipo aurinegro sumará puntos extras el domingo si se lleva el triunfo? Porque una derrota de Peñarol ingresará dentro de la lógica, en lo previo, y no generaría excesiva sorpresas.

Peñarol viene de perder las finales en diciembre, le faltan tres titulares (Aguerre suspendido, Olivera lesionado y Hernández lesionado) y las incorporaciones llegan en cuentagotas.

Y si gana Nacional, tampoco generará olas (es el favorito), pero quien sumará créditos extra será su entrenador, Jadson Viera, cuestionado porque desde que llegó al club el 27 de octubre no ganó (aunque fue campeón de la temporada 2025).

20260124 ribair rodriguez y jadson viera nacional deportes concepcion amistoso (16) Foto: Gastón Britos/ FocoUy

En ese contexto, con efectos cruzados, según el resultado, el clásico de este domingo genera una singular expectativa, que tendrá la emoción de siempre y vendrá con las sorpresas que el entrenador de Nacional podrá volcar en el capo.

Nacional favorito: tiene una oportunidad para dar un golpe a la mesa

Nacional llega al clásico con la promesa de triunfo, que sostienen estos 10 aspectos medulares:

Mantiene el 90% del equipo campeón de 2025; Se reforzó con el futbolista que le quitó a Peñarol, Maxi Silvera, el colombiano Jhon Guzmán, Baltasar Barcia, Agustín Vera, el goleador argentino Tomás Verón Luppi y Juan de Dios Pintado; El entrenador enfocó su preparación de una forma especial y Nacional canceló partidos de preparación hasta el 17 de enero, cuando Jadson Viera comenzó a soltar de a poco al equipo para llegar en el mejor momento a esta Supercopa; Es cierto que el DT sigue descubriendo a su equipo, pero llegó a Los Céspedes con la aureola de un estilo que le generó enorme renta en Boston River y que impulsó a que el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, planteara la temporada 2026 como un año para que los hinchas disfruten con el fútbol del equipo. En lo previo, la única duda que me genera es que con este equipo que trabajo en la semana le falta velocidad por los extremos; Tiene en el arco a uno de los mejores goleros del fútbol uruguayo (Luis Mejía) En la defensa está el mejor zaguero de 2025 en la encuesta Fútbolx100 de Referí, Julián Millán (el club compró el 50% de la ficha que no tenía y le duplicó el sueldo); En la mitad de la cancha tiene tres pilares: Oliva, Boggio y Lucas Rodríguez, quienes disponen de todo para conquistar el mediocampo y manejar el juego de su equipo, aunque el estilo de Jadson Viera exige extremos veloces para abrir el campo; En ataque el potencial suficiente como para esperar una explosiva producción con Nicolás López, Maximiliano y Gonzalo Carneiro; El banco de suplentes está reforzado (Juan Cruz de los Santos, Verón Luppi, Maxi Silvera, Jhon Guzmán, Lodeiro, Agustín Vera, Barcia, Nicolás Rodríguez), con futbolistas que podrían ser perfectamente titulares en este equipo de Jadson Viera; Es un equipo que se puede sentir ganador.

Lo único que puede disminuir la potencia de esta abundancia futbolística es la etapa del año en la que se encuentra el equipo de Jadson Viera, saliendo de la pretemporada e ingresando en el primer partido oficial del año.

Porque con este plantel Nacional no solo debería ganarle a Peñarol sino que son altas las posibilidades de que este domingo firme un triunfo bajo el rótulo de goleada.

Peñarol en problemas: apretar los dientes y aguantar

Peñarol llega a este encuentro lleno de incertidumbre, con pocas certezas y marcadas por estas 10 situaciones:

En el arco debuta Sebastián Britos, un golero con experiencia pero que tendrá que aguantar la presión de un ataque tremendo de Nacional; No tiene al golero-símbolo para este tipo de partidos (Aguerre) ni al capitán (Maxi Silvera); Aguirre incorporó hasta ahora a nueve jugadores, pero tres están descartados, Laxalt está en etapa de ajuste físico y solo podrá utilizar a tres en la oncena: Franco Escobar, que irá de lateral izquierdo, Matías González (un producto de las juveniles del club que salió a préstamo a Danubio y volvió este año) si finalmente lo coloca en el lateral derecho y Gastón Togni; El equipo de Aguirre arrastra una crisis de gol que se transforma en un contrapeso; En la defensa recupera a Nahuel Herrera, su mejor jugador de la última temporada, pero debuta con una línea de cuatro renovada: Matías González, Gularte, Herrera y Escobar; Franco Escobar fue presentado por el entrenador como un jugador a seguir atentamente, porque tiene mucho para ofrecerle al fútbol uruguayo, pero su bautismo será en un clásico; Si finalmente se decide por el mediocampo con Trindade y Remedi se quedará corto y lo pasará mal frente a Oliva-Boggio-Lucas Rodríguez; Eduardo Darias será uno de los grandes refuerzos de Peñarol para 2026, tras perderse casi toda la temporada 2025 por lesión, pero regresa a la actividad después de nueve meses, con todo lo que ello implica; El nivel de Leo Fernández es todo una incógnita: llegó fuera de forma físicamente, aún no mostró listo en los partidos de pretemporada para volver a ser el de 2024 y sigue cargando una mochila (por el pase y contrato millonario que le firmó Peñarol el año pasado) que pesa demasiado y que solo podrán aliviar goles y buenas producciones, y sus antecedentes clásicos no son buenos; La expectativa del hincha: la venta de entradas expresa la falta de confianza de los aurinegros. Mientras Nacional agotó en dos días y las tribunas de Peñarol tenían boletos a disposición en la Olímpica y en la América este viernes.

Este escenario le plantea a los aurinegros un terreno fangoso y más sufrido.

Comenzará este domingo más cerca de la derrota que del triunfo, y ese no es un detalle menor.

Por eso lo del título:

Nacional es el favorito

Diego Aguirre carga con una mochila enorme

Maxi Silvera le pone un morbo tremendo tras su pase de Peñarol a Nacional y la expectativa un gol en su primer partido con la blusa tricolor;

Todo esto hace que el inicio de la temporada 2026, desvirtuado y enfriado por la incertidumbre que generó la firma de los nuevos contratos de TV, también se caliente en las horas previas y este domingo y proponga para el partido en el Centenario un clásico de película para abrir el año con la Supercopa y con un estadio que será la verdadera expresión el fútbol uruguayo con hinchas de los dos clubes.