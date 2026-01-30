Entradas para la Supercopa Uruguaya entre Peñarol y Nacional: qué tribunas están agotadas y en qué sectores hay boletos disponibles

Estadio Centenario, donde se jugará la final de la Supercopa Uruguaya

Peñarol y Nacional se enfrentarán en una nueva final de la Supercopa Uruguaya este domingo 1° de febrero, en un partido se disputará a las 20:00 en el Estadio Centenario.

El martes comenzó la venta de entradas para los socios de ambos clubes, y un día después se abrió para el público en general, todo a través de la web AUF Tickets , plataforma de venta de la Asociación Uruguaya de Fútbol, o en los locales de Redpagos.

Hasta la tarde de este viernes, solo quedan boletos disponibles para dos sectores del Centenario , que ya tiene aseguradas dos tribunas con localidades agotadas.

Nacional informó en sus redes sociales que sus hinchas agotaron todas las entradas disponibles para sus sectores , lo que incluye la tribuna Colombes , los sectores de las puertas 14 y 15 de la Olímpica y su sección de la América (por la Puerta 24).

En tanto, los parciales de Peñarol ya agotaron la tribuna Ámsterdam y el sector de la Puerta 12 de la Olímpica, pero tienen entradas disponibles en otros dos sectores.

Los hinchas carboneros aún pueden comprar boletos para la sección de la Puerta 13 de la Olímpica, con un precio de $ 600 para los socios y $ 1.100 para el público general, así como para su parte de la América (Puerta 3) a un precio de $ 750 para socios y $ 1.400 las generales.

Tribuna por tribuna

Peñarol:

Tribuna Amsterdam: agotada.

Tribuna Olímpica: Socios $ 600 y General $ 1.100 (solo quedan disponibles en Puerta 13).

Tribuna América (Puerta 3): Socios $ 750 y General $ 1.400.

Nacional:

Tribuna Colombes: agotada.

Tribuna Olímpica: agotada.

Tribuna América: agotada.