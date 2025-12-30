A dos días de llegar a Nacional, Maximiliano Silvera borró lo que escribió tras la goleada de Peñarol por 3-0 en el clásico del Torneo Clausura

Maximiliano Silvera tiene todo acordado con Nacional para ser su nuevo futbolista desde este 1° de enero, una vez que termine su vínculo con el eterno rival tricolor, Peñarol, en el que fue campeón uruguayo en 2024 dirigido por Diego Aguirre. En las últimas horas, el goleador borró de su cuenta de Instagram un comentario que realizó luego de la goleada por 3-0 con un gol suyo, a los tricolores el pasado 9 de agosto con un gol suyo.

"El pase de Maxi Silvera está prácticamente cerrado y el sábado va a arrancar la pretemporada" , dijo este lunes Flavio Perchman en su visita con la copa lograda por la Liga AUF Uruguaya, a San Cono en Florida.

Maximiliano Silvera tuvo un gran pasaje por Peñarol. El delantero disputó 96 partidos y anotó 30 goles oficiales, anotando dos de ellos ante Nacional, tanto en el Gran Parque Central como en el Estadio Campeón del Siglo.

Como informó Referí el pasado 11 de diciembre, el futbolista se despidió de los aurinegros con un fuerte comunicado en el que denunció que le prometieron renovar contrato en enero de 2024, o aumentar el salario, y la "promesa se perpetuó".

El comentario que borró de Instagram

En las últimas horas y cuando ya está a dos días de pasar oficialmente a Nacional, más allá de que como dijo Flavio Perchman, comenzará a entrenar el sábado 3 con sus nuevos compañeros en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes, Maximiliano Silvera borró un comentario que hizo tras la goleada 3-0 a los tricolores en el Torneo Clausura, clásico que se disputó el 9 de agosto.

maxi silvera En este posteo de Maximiliano Silvera se puede ver que aparece la fecha del 9 de agosto, día en el que anotó un gol a Nacional y Peñarol goleó 3-0 por el Torneo Clausura

En aquel momento, tanto en su cuenta de Instagram como en la de X (ex Twitter), el futbolista, en una foto en la que aparecía festejando su gol en aquel compromiso, escribió: "200 veces más grandes".

maxi silvera otro En esta toma se puede apreciar que el posteo de Maximiliano Silvera decía "200 veces más grandes"

El futbolista, cuando se realizó esta nota, hacía 19 horas que había editado el texto.

En la captura se puede apreciar que editó el mismo y ya no aparece lo que había escrito de "200 veces más grandes".

maxi silvera editado Aquí se puede apreciar, arriba a la derecha, que Maximiliano Silvera hace 19 horas que editó el texto y ya no aparece más "200 veces más grandes"

No obstante lo que borró de su cuenta de Instagram, antes de pasar de Peñarol a Nacional, por ahora no lo hizo en X (ex Twitter).

En su cuenta oficial, como se puede apreciar, sigue existiendo, en el momento de realizarse esta nota el tuit.

Es del 9 de agosto y dice "200 veces más grandes".

maxi silvera twitter El posteo de Maximiliano Silvera del pasado 9 de agosto en su cuenta de X (ex Twitter), no fue borrado hasta el momento de realizarse esta nota

Será, sin dudas, uno de los pases del año. Maximiliano Silvera dejó un gran recuerdo en todos los hinchas de Peñarol, y a partir de 2026, jugará en Nacional. Además de un refuerzo muy importante para la ofensiva tricolor, es un golpe duro para los carboneros.