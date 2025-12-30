Dólar
El Observador / Fútbol / Maximiliano Silvera

A dos días de llegar a Nacional, Maximiliano Silvera borró lo que escribió tras la goleada de Peñarol por 3-0 en el clásico del Torneo Clausura

Será uno de los grandes pases del año por lo que significó el delantero en los aurinegros, y porque se trata de un gran jugador

30 de diciembre 2025 - 19:10hs
Foto: Leonardo Carreño

Maximiliano Silvera tiene todo acordado con Nacional para ser su nuevo futbolista desde este 1° de enero, una vez que termine su vínculo con el eterno rival tricolor, Peñarol, en el que fue campeón uruguayo en 2024 dirigido por Diego Aguirre. En las últimas horas, el goleador borró de su cuenta de Instagram un comentario que realizó luego de la goleada por 3-0 con un gol suyo, a los tricolores el pasado 9 de agosto con un gol suyo.

Maximiliano Silvera tuvo un gran pasaje por Peñarol. El delantero disputó 96 partidos y anotó 30 goles oficiales, anotando dos de ellos ante Nacional, tanto en el Gran Parque Central como en el Estadio Campeón del Siglo.

El comentario que borró de Instagram

En las últimas horas y cuando ya está a dos días de pasar oficialmente a Nacional, más allá de que como dijo Flavio Perchman, comenzará a entrenar el sábado 3 con sus nuevos compañeros en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes, Maximiliano Silvera borró un comentario que hizo tras la goleada 3-0 a los tricolores en el Torneo Clausura, clásico que se disputó el 9 de agosto.

maxi silvera
En aquel momento, tanto en su cuenta de Instagram como en la de X (ex Twitter), el futbolista, en una foto en la que aparecía festejando su gol en aquel compromiso, escribió: "200 veces más grandes".

maxi silvera otro
El futbolista, cuando se realizó esta nota, hacía 19 horas que había editado el texto.

En la captura se puede apreciar que editó el mismo y ya no aparece lo que había escrito de "200 veces más grandes".

maxi silvera editado
No obstante lo que borró de su cuenta de Instagram, antes de pasar de Peñarol a Nacional, por ahora no lo hizo en X (ex Twitter).

En su cuenta oficial, como se puede apreciar, sigue existiendo, en el momento de realizarse esta nota el tuit.

Es del 9 de agosto y dice "200 veces más grandes".

maxi silvera twitter
Será, sin dudas, uno de los pases del año. Maximiliano Silvera dejó un gran recuerdo en todos los hinchas de Peñarol, y a partir de 2026, jugará en Nacional. Además de un refuerzo muy importante para la ofensiva tricolor, es un golpe duro para los carboneros.

