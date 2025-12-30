El programa del comienzo de 2026 de Peñarol a pedido de Diego Aguirre: cuándo empieza la pretemporada, las altas confirmadas y los posibles futuros fichajes

Peñarol ya sabe cuándo será el inicio de su pretemporada 2026, con trabajos que, a pedido del técnico Diego Aguirre, comenzarán en los primeros días de enero y en los que hay un par de amistosos pedidos, más allá de los partidos por Copa de la Liga y la Serie Río de la Platal.

El plantel de Peñarol volverá a Los Aromos el lunes 5 de enero con el preparador físico, Fernando Piñatares al mando de las labores en ese terreno, que, obviamente, comenzarán siendo suaves para ir tomando impulso con el transcurrir de los días.

Los carboneros mostraron un gran nivel físico a lo largo de toda la temporada 2025, obtuvieron el Torneo Intermedio, el Clausura, la Copa AUF Uruguay, aunque perdieron las finales de la Liga AUF Uruguaya.

Esto llevó a que Piñatares ganara por cuarta vez la encuesta Fútbolx100 de Referí, igualando a Marcelo Tulbovitz, quien también lo había conseguido en cuatro ocasiones. El preparador físico de los aurinegros contó con el 40% de los votos.

Las cuatro altas que ya confirmó Peñarol

El inicio de los trabajos de Peñarol en Los Aromos será con cuatro caras nuevas.

Como se anunció en los últimos días, Peñarol ya había confirmado tres altas: el argentino Franco Escobar y el regreso del delantero Facundo Batista, a quienes se sumó posteriormente Washington Aguerre.

Abel Hernández subió una foto junto a su familia cercana con la camiseta de Peñarol

Y el pasado domingo, se confirmó la cuarta alta para el plantel, de Abel Hernández.

Esperan por Barcia y Arezo

Peñarol tenía acordado de palabra la llegada de Baltasar Barcia, como informó una fuente del club a Referí.

Su representante, Daniel Gutiérrez, ya lo había hablado con Diego Aguirre, y en las últimas horas, el club realizó una oferta económica a Independiente de Avellaneda, que es dueño de su ficha.

Como informó Referí el pasado domingo, Nacional le salió al cruce por el futbolista y también pretende hacer una erogación para contratarlo, tras hablar, después de que lo hizo Peñarol, con el citado club argentino.

Javier Burgos y Matías Arezo

Por su parte, Matías Arezo se casó el pasado sábado a la noche y aún aguarda la chance de seguir en el club, como es su deseo.

Su contrato se termina este miércoles 31 y debería volver a Gremio, pero en las últimas horas, Peñarol hizo alguna nueva tratativa con el club gaúcho para volver a contratar al goleador.

Si bien hubo negociaciones entre los aurinegros y Gremio anteriormente, el club dueño de la ficha, para tratar de obtener un nuevo préstamo por US$ 400.000.

Vallejo sigue complicado

Otro acuerdo de palabra que tiene Peñarol, es con el Grupo Pachuca que adquirió la ficha de Nicolás Vallejo (ex Liverpool) a Independiente de Avellaneda, y lo compró para León de México.

No obstante, aún no se sabe aún qué ocurrirá con el extremo argentino, y si será cedido por el Grupo Pachuca a los aurinegros.

Nicolás Vallejo entrenó con León de México, su nuevo club

El futbolista comenzó a entrenar suave en León y se recupera de un desgarro, pero ya tiene designado el número 22 para la Liga MX, además de que brindó declaraciones pensando a futuro y sin nombrar a Peñarol.

Por otro lado, hubo un sondeo de algún dirigente y del propio Diego Aguirre con Diego Laxalt.

Más allá de una charla informal, se habló de números y el futbolista quedó en contestar.

Los partidos pautados por Peñarol

Como informó Referí, Peñarol debutará en la Copa de la Liga el próximo lunes 12 de enero ante Central Español en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

Además de jugar este torneo y la Serie Río de la Plata, los dirigidos por Diego Aguirre planean jugar ante River Plate de Argentina el 17 de ese mes en el mismo escenario, y el 21 contra Colo Colo, según informó una fuente del club.

Los futbolistas de Peñarol se aprontan para lo que será el regreso a la actividad y en seis días ya retornarán a Los Aromos pensando en conseguir la Liga AUF Uruguaya 2026 y hacer un mejor papel en la Copa Libertadores de América.