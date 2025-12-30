El programa del comienzo de 2026 de Peñarol a pedido de Diego Aguirre: cuándo empieza la pretemporada, las altas confirmadas y los posibles futuros fichajes
Los aurinegros tienen previstos dos compromisos amistosos, más allá de lo que se juegue en Copa de la Liga y la Serie Río de la Plata
30 de diciembre 2025 - 14:03hs
Diego Aguirre, entrenador de Peñarol
Peñarol ya sabe cuándo será el inicio de su pretemporada 2026, con trabajos que, a pedido del técnico Diego Aguirre, comenzarán en los primeros días de enero y en los que hay un par de amistosos pedidos, más allá de los partidos por Copa de la Liga y la Serie Río de la Platal.
El plantel de Peñarol volverá a Los Aromosellunes 5 de enero con el preparador físico, Fernando Piñatares al mando de las labores en ese terreno, que, obviamente, comenzarán siendo suaves para ir tomando impulso con el transcurrir de los días.
Los carboneros mostraron un gran nivel físico a lo largo de toda la temporada 2025, obtuvieron el Torneo Intermedio, el Clausura, la Copa AUF Uruguay, aunque perdieron las finales de la Liga AUF Uruguaya.
Además de jugar este torneo y la Serie Río de la Plata, los dirigidos por Diego Aguirre planean jugar ante River Plate de Argentina el 17 de ese mes en el mismo escenario, y el 21 contra Colo Colo, según informó una fuente del club.
Los futbolistas de Peñarol se aprontan para lo que será el regreso a la actividad y en seis días ya retornarán a Los Aromos pensando en conseguir la Liga AUF Uruguaya 2026 y hacer un mejor papel en la Copa Libertadores de América.