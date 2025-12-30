Dólar
FÚTBOL

Nacional y Peñarol ya tienen fecha para el debut en la flamante Copa de la Liga AUF que se juega en enero

Los dos grandes ya saben cuándo disputarán su primer encuentro en el nuevo torneo que organiza la AUF

30 de diciembre 2025 - 12:52hs
Diego Battiste

La flamante competición de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la Copa de la Liga AUF, la que se disputará por primera vez en la historia en el fútbol uruguayo, ya tiene su fecha de inicio en un torneo que se jugará en régimen de playoffs.

El certamen se iniciará el próximo viernes 11 de enero, según informó a Referí el presidente de la Mesa Ejecutiva de la Primera división, Álvaro Rivero.

Si bien para la AUF es de carácter amistoso, es obligatorio jugarlo. En caso de empate en los encuentros, se definirán directamente desde el punto penal, y cada club puede realizar 11 cambios en los encuentros, debido a que todos estarán en plena pretemporada.

Además, si Nacional y Peñarol acceden a la final, la misma coincidirá con la de la Supercopa Uruguaya 2026, es decir que en un solo encuentro, habrá dos títulos en disputa.

El ganador de la Copa de la Liga obtendrá US$ 100.000 en infraestructura.

Los debuts de Nacional y Peñarol

El fixture de la Copa de la Liga ya está confeccionado.

El formato de la primera fecha es el siguiente:

Nacional (1) vs Deportivo Maldonado (16)
Peñarol (2) vs Central Español (15)
Liverpool (3) vs Albion (14)
Juventud de Las Piedras (4) vs Wanderers (13)
Defensor Sporting (5) vs Progreso (12)
Boston River (6) vs Danubio (11)
Racing (7) vs Cerro (10)
Montevideo City Torque (8) vs Cerro Largo (9)

Peñarol será el primero de los dos grandes en debutar en esta Copa de la Liga.

Jugará el lunes 12 de enero por la noche ante Central Español, uno de los clubes ascendidos recientemente desde la Segunda división profesional. El horario no está confirmado, pero apunta a que sea a la hora 21.30.

Nacional, el campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025, lo el próximo martes 13 contra otro de los que subieron, Deportivo Maldonado, en el mismo horario que jueguen los carboneros.

Por su parte, una fuente tricolor informó que la idea del club es jugar ese encuentro con juveniles, debido a que le dan mayor preponderancia a la pretemporada.

Según confirmó Álvaro Rivero a Referí, ambos encuentros se disputarán en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado y también los de ambos grandes en la segunda fecha, si es que clasifican.

Copa de la Liga Nacional Peñarol AUF

