Peñarol y Gremio se encaminan para renovar el préstamo de Matías Arezo a los carboneros; mirá las cifras que se manejan en el nuevo acuerdo
Ambas instituciones se acercaron en las cifras para una nueva cesión del atacante; mirá los números
22 de diciembre 2025 - 8:26hs
Javier Burgos y Matías Arezo
Foto: Gastón Britos / Focouy
Además del regreso de Washington Aguerre, Peñarol tiene muy avanzado la extensión del préstamo de Matías Arezo, delantero que jugó en los mirasoles en el segundo semestre del año y cuya ficha pertenece a Gremio de Porto Alegre.
Ambas instituciones se acercaron en las cifras para una nueva cesión del atacante.
Según informan en Brasil, Gremio recibirá US$ 400.000 por el nuevo préstamo de Arezo a los aurinegros.
Además, se estableció que la opción de compra quedó fija en US$ 3.5 millones, indicaron en Band Esportes.
El nuevo vínculo tiene una cláusula que establece que si Peñarol es semifinalista de la Copa Libertadores, la opción de compra se hace obligatoria.
También se informó que de los US$ 400.000 que reciba Gremio, el club de Porto Alegre deberá ceder la mitad a River Plate, club que tiene el 50% de los derechos de Arezo, quien se formó en esa institución.
El atacante de 23 años comenzó su segundo ciclo en los aurinegros en el segundo semestres de la temporada 2026 y marcó 12 goles en 22 partidos.