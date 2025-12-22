Peñarol y Gremio se encaminan para renovar el préstamo de Matías Arezo a los carboneros; mirá las cifras que se manejan en el nuevo acuerdo

Además del regreso de Washington Aguerre , Peñarol tiene muy avanzado la extensión del préstamo de Matías Arezo , delantero que jugó en los mirasoles en el segundo semestre del año y cuya ficha pertenece a Gremio de Porto Alegre.

Ambas instituciones se acercaron en las cifras para una nueva cesión del atacante.

Según informan en Brasil, Gremio recibirá US$ 400.000 por el nuevo préstamo de Arezo a los aurinegros.

Además, se estableció que la opción de compra quedó fija en US$ 3.5 millones , indicaron en Band Esportes.

Matías Arezo de Peñarol y Martín Rabuñal de Liverpool en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

El nuevo vínculo tiene una cláusula que establece que si Peñarol es semifinalista de la Copa Libertadores, la opción de compra se hace obligatoria.

También se informó que de los US$ 400.000 que reciba Gremio, el club de Porto Alegre deberá ceder la mitad a River Plate, club que tiene el 50% de los derechos de Arezo, quien se formó en esa institución.

20251011 Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura FOTO: Kelen Arambillet/FocoUy

El atacante de 23 años comenzó su segundo ciclo en los aurinegros en el segundo semestres de la temporada 2026 y marcó 12 goles en 22 partidos.

Peñarol ya tiene cerrados tres fichajes: el argentino Franco Escobar, el delantero Facundo Batista y el golero Washington Aguerre.