Washington Aguerre vuelve al arco de Peñarol, que asegura su tercer refuerzo para la temporada 2026

El golero Washington Aguerre retorna a Peñarol para jugar en el equipo de Diego Aguirre en las próximas dos temporadas, se transforma en el tercer refuerzo confirmado de los aurinegros para la temporada 2026 y el arquero que el hincha esperaba.

Aguerre fue una de las grandes figuras de Peñarol en la gran temporada que el club tuvo en 2024, como semifinalista de la Copa Libertadores y campeón del Uruguayo.

Cuando a fines de diciembre del año pasado se sentaron a negociar el nuevo contrato, el futbolista, que había quedado en condición de libre, y el presidente Ignacio Ruglio no llegaron a un acuerdo, y jugador emigró al fútbol colombiano para defender al DIM (Deportivo Independiente de Medellín)

Desde la salida de Aguerre, Peñarol no consiguió paz en su arco.

Afrontó la primera parte del año con Guillermo de Amores y Martín Campaña, con altibajos.

En pleno Torneo Apertura, el entrenador le manifestó a los arqueros que en el segundo semestre llegaría Fernando Muslera para ocupar la titularidad y que podían buscar una salida del club.

Así fue que De Amores, quien era titular, anunció su partida, pero la llegada de Muslera se frustró.

Campaña pasó a ser el golero titular. Sus actuaciones no lo sostuvieron en el puesto y rápidamente el entrenador fue al buscar al chileno Brayan Cortés, quien jugó el Clausura pero tampoco se transformó en la figura que el arco de Peñarol necesitaba.

El equipo de Aguirre perdió la final de la Liga AUF Uruguaya 2025 ante Nacional.

Tras un año en el que fue protagonistas de grandes actuaciones y polémicas en el fútbol colombiano, Aguerre regresará a Peñarol para jugar en la temporada 2026 y 2027.

Peñarol ya confirmó el regreso del argentino Franco Escobar y del delantero Facundo Batista.

Además, está prácticamente cerrado el retorno de Abel Hernández. Su representante Pablo Bentancur le dio la prioridad a Peñarol. El jugador acaba de ser elegido como el mejor de la encuesta Fútbolx100 que premia al mejor de la Liga AUF Uruguaya.

También Peñarol tiene en carpeta los posibles retornos de Alan Medina y Leonardo Sequeira.

En materia defensiva, Valentín Gauthier de León (Grupo Pachuca), ex Juventud, y Lucas Monzón, de Juniors de Barranquilla, cedido por Racing, también están en el radar de Aguirre.