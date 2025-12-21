Dólar
Compra 37,70 Venta 40,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Álvaro Rodríguez: gol y asistencias para el triunfo de Elche y un cierre de año perfecto para el delantero uruguayo

El goleador de Elche fue la figura en un partido en el que golearon 4-0 a Rayo Vallecano y en el que lo despidieron al grito de "¡uruguayo, uruguayo!"

21 de diciembre 2025 - 18:00hs
Álvaro Rodríguez fue la figura de Elche&nbsp;

Álvaro Rodríguez fue la figura de Elche 

FOTO: EFE

El Elche dio un nuevo paso hacia la permanencia tras superar 4-0 con claridad al Rayo Vallecano en un encuentro en el que el equipo ilicitano supo explotar a la perfección, sobre todo en la segunda parte, las debilidades defensivas del conjunto madrileño, que pagó cara su resaca europea y en la que el uruguayo Álvaro Rodríguez convirtió un gol, dio una asistencia y fue una de las grandes figuras.

Al final del partido, el goleador fue despedido de esta forma, bajo el grito de "Uruguayo, uruguayo, uruguayo":

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elchecf/status/2002836774691946843&partner=&hide_thread=false

Tras un primer tiempo igualado, en el que el Elche se adelantó en el marcador por medio de Héctor Fort en los primeros minutos, el conjunto ilicitano, que sigue invicto como local, fue muy superior a su rival en la segunda parte, en la que supo encontrar los espacios en la defensa rival para golpear al contragolpe.

Embed

Elche y Rayo Vallecano no especularon y buscaron el arco rival con verticalidad. Un error en la salida de balón de Iñaki Peña provocó la primera ocasión, pero el portero rectificó a tiempo y evitó el gol de Camello.

Hinchas de Peñarol colgados del tejido y bengalas, la nota negativa en el Campeón del Siglo
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

Paraguas y banderas prohibidas, tejidos rotos y un trabajo de herrería: cómo burlaron los hinchas de Peñarol todas las medidas de seguridad en la primera final ante Nacional en el CDS

Abel La Joya Hernández, jugador de Liverpool Football Club sosteniendo su premio a Mejor jugador de la liga AUF 2025 de Fútbol x 100
FÚTBOLX100

Abel Hernández celebra su gran premio en Fútbolx100, se prepara para Peñarol y confesó qué es lo que le diría al niño que hace 30 años empezó lleno de sueños en una cancha

La respuesta del Elche no se hizo esperar y Héctor Fort, en el minuto 6, abrió el marcador con una gran acción individual culminada con un fuerte disparo a la red.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2002797217149603864&partner=&hide_thread=false

El jugador catalán apenas pudo celebrar el tanto, ya que cuando iba a iniciar la celebración resbaló y en su caída sufrió una lesión en el brazo, por lo que tuvo que ser sustituido.

El Rayo reaccionó al golpe y dispuso de una buena ocasión tras un disparo de Camello que salvó Peña.

Ambos equipos, muy agresivos en la presión sin balón, entraron en un cuerpo a cuerpo con llegadas continuas al área rival, aprovechando los espacios a la espalda de sus respectivas defensas.

En pleno tiroteo ofensivo, Bigas salvó al Elche con un despeje providencial, mientras que en la otra área los balones largos a Álvaro Rodríguez causaron estragos en la zaga madrileña.

Alvaro Rodríguez Elche
Álvaro Rodríguez fue la figura de Elche

Álvaro Rodríguez fue la figura de Elche

El Rayo acabó mejor la primera parte, en la que acumuló varias llegadas peligrosas. Óscar Valentín tuvo dos opciones claras de gol, mientras que Fran Pérez, relevo del lesionado Balliu, también amenazó con un disparo que salió rozando el ángulo.

El Elche también tuvo su opción de ampliar la cuenta en los últimos minutos del primer tiempo, poco después de un nuevo aviso de Camello, pero Batalla tapó el disparo a quemarropa del atacante ilicitano.

El descanso no cambió la dinámica del partido, aunque ahora fue el equipo ilicitano el que llevó la iniciativa del juego.

El Elche volvió a amenazar tras una acción personal de Álvaro Rodríguez que culminó Mir con un disparo desviado.

El conjunto ilicitano, profundo por las bandas, volvió a rozar el segundo tras un centro de Valera que Álvaro Rodríguez, con Batalla vencido, envió por encima del travesaño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2002813903630221799&partner=&hide_thread=false

En pleno dominio local, Rafa Mir, de nuevo, perdonó el segundo en un mano a mano con Batalla, que salvó el portero argentino con el pie.

El Rayo, incómodo ante la presión local, adelantó líneas y comenzó a dejar cada vez más espacios, circunstancia que el Elche acabó por penalizar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2002816982857470148&partner=&hide_thread=false

El conjunto ilicitano dobló su ventaja tras una ruptura al espacio de Bigas, que, tras sortear a Batalla, regaló el balón a Álvaro Rodríguez para que marcara a placer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2002818106058543144&partner=&hide_thread=false

Sin tiempo para reaccionar, el Rayo, completamente desarticulado, encajó el tercero.

El Elche, desatado, volvió a encontrar la espalda de su rival por los costados. Álvaro Núñez rompió al espacio para plantarse en el área y asistir a Álvaro Rodríguez, quien, al primer toque, cedió el balón a Valera para que el extremo, a puerta vacía, ampliara la ventaja ilicitana.

Alvaro Rodríguez Elche 1
Álvaro Rodríguez fue la figura de Elche

Álvaro Rodríguez fue la figura de Elche

Iñigo López intentó reanimar a su equipo con un triple cambio, aunque solo le alcanzó para cerrar la hemorragia defensiva y generar varias acciones peligrosas sobre el área de Iñaki Peña.

El Elche fue mucho más contundente y ya en el ocaso del partido el portugués Martim Neto cerró la goleada con un potente disparo que superó a Batalla.

Así está la tabla de posiciones en España:

Embed
Temas:

Álvaro Rodríguez Elche

Seguí leyendo

Las más leídas

La picante remera de Flavio Perchman 
NACIONAL

La picante remera de Flavio Perchman sobre el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya que Nacional le ganó a Peñarol; mirá las fotos

El Cebolla Rodríguez en la despedida de Mario Yepes
COLOMBIA

El Cebolla Rodríguez volvió a jugar en la despedida a Mario Yepes y con figuras de Colombia como Valderrama e Higuita, quien hizo el escorpión

Maximiliano Gómez de Nacional ante Maximiliano Olivera de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
FÚTBOL URUGUAYO

Torneos de verano en el fútbol uruguayo en enero: formato playoffs y televisados por quienes se adjudicarán los nuevos derechos de TV

Abel La Joya Hernández, jugador de Liverpool Football Club sosteniendo su premio a Mejor jugador de la liga AUF 2025 de Fútbol x 100
FÚTBOLX100

Abel Hernández celebra su gran premio en Fútbolx100, se prepara para Peñarol y confesó qué es lo que le diría al niño que hace 30 años empezó lleno de sueños en una cancha

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos