Torneos de verano en el fútbol uruguayo en enero: formato playoffs y televisados por quienes se adjudicarán los nuevos derechos de TV

Maximiliano Gómez de Nacional ante Maximiliano Olivera de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

El fútbol oficial en Uruguay volverá el primer fin de semana de febrero en Primera División y enero será un mes de partidos amistosos que serán organizados por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y televisados por las empresas que este martes serán finalmente adjudicadas como las ganadoras de las licitaciones por los derechos de TV para el período comprendido entre enero 2026 y diciembre 2029.

Este lunes se reunirán en la AUF los integrantes de la mesa con la comisión de clubes de Primera que integran nueve de las 16 instituciones que el próximo año competirán en el círculo superior: Nacional, Peñarol , Defensor Sporting, Boston River, Racing, Liverpool, Wanderers, Deportivo Maldonado y Progreso.

Con el objetivo de comenzar a brindar un formato con más espectáculos y mayores atractivos, la AUF trabaja en la posibilidad de jugar un torneo de verano con un sistema de playoffs.

Uno de los proyectos para los torneos de veranos plantea jugar un certamen con formato de playoffs: un partido con eliminación directa, los ganadores avanzan y los perdedores quedan afuera.

FÚTBOLX100 FEMENINO Marcel Rauss, mejor entrenador del Fútbolx100 Femenino: su bicampeonato con Nacional, el paso a la selección sub 20 y el "secreto" que le reveló Pep Guardiola

VIOLENCIA EN EL FÚTBOL Paraguas y banderas prohibidas, tejidos rotos y un trabajo de herrería: cómo burlaron los hinchas de Peñarol todas las medidas de seguridad en la primera final ante Nacional en el CDS

Nacional y Peñarol irían con el 1 y 2 y en el caso que se enfrenten no se cruzarán hasta la final de este torneo de verano en el partido que decidirá el título.

En la primera fase jugarían 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10 y 8-9.

En este calendario ocho equipos (los eliminados en primera ronda) jugarán un partidos, con opción de disputar una ronda de perdedores (y llegar a dos encuentros), cuatro equipos dos partidos (los que alcancen cuartos de final), dos equipos tres encuentros (los semifinalistas) y dos equipos cuatro encuentros (los que accedan a la final).

¿Dónde se podrán ver los torneos de verano?

Los partidos estarán a disposición de las empresas que se adjudiquen los derechos. Eso se confirmará este martes.

En el caso del cable, los tiene el consorcio Torneo/Directv y se podrá ver a través de Directv y de todo los cables que lleguen a un acuerdo.

En streaming la mejor oferta fue de Team Click-Antel, pero Tenfield podrá igualar este lunes y quedarse con el lote de estas transmisiones. En ese caso será Tenfield quien transmitirá los partidos y los negociará con todas las empresas que quieran llevar los partidos a través de ese sistema.

¿Cuándo y cómo se juega la temporada 2026 en el fútbol uruguayo?

La temporada 2026 comenzará con un clásico el domingo 1° de febrero con la final de la Supercopa Uruguaya que disputarán el campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 (Nacional) y el del Torneo Intermedio (Peñarol).

El segundo fin de semana de febrero, el sábado 7 y domingo 8, se iniciará el Torneo Apertura.

El calendario mantiene la estructura de la temporada actual: Supercopa, Apertura, Intermedio, Clausura y finales.

En medio del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México la actividad local tendrá un receso de cinco semanas, a partir del lunes 8 de junio y la actividad volverá el fin de semana del 11 y 12 de julio.

El Torneo Intermedio se interrumpirá entre la cuarto o quinta fecha y las últimas etapas y la final se jugará en julio, con el mercado de pases abiertos y con jugadores que pueden defender a dos equipos en el mismo torneo.