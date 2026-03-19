"Vuelven las lluvias y las tormentas": el pronóstico de Inumet para el primer fin de semana de otoño

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que para el fin de semana del viernes 20 al domingo 22 de marzo serán días volverán "las lluvias y las tormentas" .

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El organismo había anunciado que las temperaturas altas se iban a mantener a inicios de esta semana, pero a partir de este viernes inicia el otoño .

La estación de las hojas caducas comenzará el viernes a las 11:46 y se 92 días, 17 horas y 38 minutos, según el Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM).

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El día de mañana será "una jornada en la que la nubosidad irá en aumento, hacia la noche se esperan precipitaciones y tormentas en el litoral oeste", según Inumet. En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 16 °C a los 29 °C .

Vuelven las lluvias y tormentas Mirá el pronóstico de INUMET para este fin de semana pic.twitter.com/MIuhnI9XFA

Pronóstico de Inumet para el viernes 20 de marzo Pronóstico de Inumet para el viernes 20 de marzo Redes sociales Inumet

"El sábado estará marcado por precipitaciones abundantes y tormentas fuertes desde la madrugada, estos fenómenos comenzarán en litoral oeste y se desplazaran hacia el resto del territorio a largo del día", según el organismo del tiempo.

"Los acumulados de lluvias más significativos se esperan en el litoral oeste y centro sur del país. Hacia la noche las condiciones comenzaran a mejorar por el suroeste", añadieron desde Meteorología. En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 19 °C a los 24 °C.

Pronóstico de Inumet para el sábado 21 de marzo Pronóstico de Inumet para el sábado 21 de marzo Redes sociales de Inumet

Para el domingo "no se prevén fenómenos significativos durante la mañana", pero "hacia la tarde desmejorarán las condiciones con lluvias y tormentas desde el noreste extendiéndose al resto del territorio durante la jornada".

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 19 °C a los 24 °C.

Pronóstico de Inumet para el domingo 22 de marzo Pronóstico de Inumet para el domingo 22 de marzo Redes sociales de Inumet

Desde Inumet recomendaron estar atentos por la posible emisión de alertas meteorológicas durante el fin de semana.