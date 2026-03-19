"Vuelven las lluvias y las tormentas": el pronóstico de Inumet para el primer fin de semana de otoño

El día de mañana será "una jornada en la que la nubosidad irá en aumento, hacia la noche se esperan precipitaciones y tormentas en el litoral oeste", según Inumet. En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 16 °C a los 29 °C.
"El sábado estará marcado por precipitaciones abundantes y tormentas fuertes desde la madrugada, estos fenómenos comenzarán en litoral oeste y se desplazaran hacia el resto del territorio a largo del día", según el organismo del tiempo.
"Los acumulados de lluvias más significativos se esperan en el litoral oeste y centro sur del país. Hacia la noche las condiciones comenzaran a mejorar por el suroeste", añadieron desde Meteorología. En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 19 °C a los 24 °C.
Para el domingo "no se prevén fenómenos significativos durante la mañana", pero "hacia la tarde desmejorarán las condiciones con lluvias y tormentas desde el noreste extendiéndose al resto del territorio durante la jornada".
En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 19 °C a los 24 °C.
Desde Inumet recomendaron estar atentos por la posible emisión de alertas meteorológicas durante el fin de semana.