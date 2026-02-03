Comunidad de Gregorio Aznárez en alerta por cambio en trazado de la ruta 9 que puede dejar al pueblo sin estación de servicio

La decisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de revisar los proyectos y las obras que están en ejecución tiene en alerta y movilizada a la comunidad de Gregorio Aznárez en Maldonado debido a una posible modificación en el trazado de la futura doble vía de la ruta 9 en el tramo que nace en la ruta 8 hasta empalmarse con la Interbalnearia.

El asunto viene desde 2024 cuando la cartera, entonces a cargo de José Luis Falero, firmó un acuerdo con un consorcio privado para hacer estas obras, que se extenderán por unos 30 kilómetros y costarán US$ 90 millones.

El proyecto, que lleva un avance del 43% de acuerdo a la última auditoría, incluye la construcción de un pasaje a desnivel entre las rutas 8 y 9 y dos nuevos puentes sobre los arroyos Solís Grande y Sarandí . La fecha estimada de finalización es abril de 2027.

La nueva doble vía atravesará Capilla de Celia, Solís, Cerros Azules y Gregorio Aznárez . En este último pueblo, el trazado original proyectaba una “isla” en medio de la doble vía que iba a funcionar como área de servicios y estacionamiento de unos 30 camiones , y también un pasaje debajo de la ruta como los que hay en la Interbalnearia, pero el proyecto fue modificado y la intención actual del MTOP es no hacer estas construcciones, lo que disparó las alertas.

Los cambios fueron informados y discutidos el viernes 30 en el concejo de Solís Grande –el municipio del que forma parte Gregorio Aznárez– en una reunión en la que fueron invitados senadores y los cinco diputados del departamento (2 del PN, 2 del FA y 1 del PC), entre otros.

En el encuentro, la alcaldesa Patricia Martínez manifestó su “preocupación” ya que los cambios podrían generar inconvenientes en los accesos de ingreso y salida al pueblo, afectando tanto a los vecinos como a la ciudadanía en general y a los colonos de la zona.

Pero a su vez, se transmitió que la no construcción de la isla traería como consecuencia el cierre de la estación de servicio que está en Gregorio Aznárez debido a la inconveniencia del negocio, lo que obligaría a los pobladores a tener que hacer mínimo veinte kilómetros para cargar combustible.

Tras la reunión, se resolvió convocar a una asamblea general abierta a toda la población con el objetivo de informar sobre el nuevo proyecto y, a su vez, solicitar un encuentro con autoridades del Ministerio para “buscar soluciones que contemplen las necesidades de la comunidad”.

El diputado nacionalista Federico Casaretto, uno de los que estuvo en la reunión, dijo a El Observador que la decisión perjudicaba “notoriamente” a la sociedad de Gregorio Aznárez y contó que había hablado con la ministra Lucía Etcheverry para que revieran la decisión.

Si bien no estuvo por estar enfermo, el legislador frenteamplista Joaquín Garlo señaló que se había comunicado con el director nacional de Vialidad del MTOP, Federico Magnone, quien a su vez habló con la alcaldesa para fijar el encuentro.

Las razones del MTOP

La ministra Lucía Etcheverry, en tanto, dijo a El Observador que en esta doble vía habían identificado “algunos aspectos que podrían tener modificaciones manteniendo niveles de servicio, acceso a la localidad y seguridad vial”.

“Esperaremos las preocupaciones que ha manifestado la alcaldesa y una vez analizadas se fijará reunión en la localidad. A partir de esto se tomarán decisiones”, agregó.

Etcheverry planteó que hubo algunas “conclusiones erróneas” de las modificaciones –en referencia a comentarios de que los accesos a la localidad se corrían dos kilómetros– y que la prioridad era “informar a la gente con mucha claridad” para luego resolver.

“Estimo que en unas semanas tendremos decisiones. Lo que me parece importante es analizar si solo esa es la solución técnica más adecuada, razonable y factible en virtud del interés comercial”, sentenció respecto a la estación de servicio, que actualmente está ubicada en la ruta del lado que está el pueblo y camino al este.