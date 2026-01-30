Dólar
/ Nacional / POLICIALES

Hombre se habría "metido" con la hija de otro, una niña de 13 años, y el padre de la menor lo mató de una puñalada

Una adolescente de 13 años se comunicó con el servicio de emergencias 911 y manifestó que su padre, un hombre de 32 años, había sido el autor

30 de enero 2026 - 11:53hs
Patrullero de la Policía de Montevideo
Patrullero de la Policía de Montevideo Inés Guimaraens

Un hombre de 54 años murió en la mañana de este viernes tras haber sido apuñalado en la noche del jueves por otro sujeto de 32 años, en un hecho ocurrido en las inmediaciones de avenida General Flores y Carlos Reyles, en la zona del barrio Goes (Montevideo).

Según la información policial, sobre la noche del 29 de enero efectivos concurrieron al lugar tras un aviso por una persona herida. Allí encontraron a un hombre tendido en el suelo, con una herida en el abdomen y con aliento alcohólico. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde fue operada.

Minutos después, una adolescente de 13 años, hija del presunto agresor, se comunicó con el servicio de emergencias 911 y manifestó que su padre, un hombre de 32 años, había sido el autor del hecho.

De acuerdo a la misiva oficial, aproximadamente una hora antes del ataque, personal policial había intervenido en una plaza de la zona por un desorden, en el que la víctima se habría “metido” con la menor y con su padre.

En la madrugada de este viernes, el hombre de 32 años se presentó en la Seccional 6ª y reconoció ser el autor de las lesiones. Horas más tarde, desde el centro de salud se informó el fallecimiento del hombre de 54 años.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios de 4º Turno, que dispuso, entre otras actuaciones, el “relevamiento de Policía Científica en el lugar del hecho” y la aplicación del “protocolo de autopsia”, mientras continúa la investigación.

