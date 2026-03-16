Ministerio del Interior presentó "bosquejo" del Plan Nacional de Seguridad, que será dado a conocer "a fines de la semana que viene"

El presidente Yamandú Orsi y el ministro del Interior, Carlos Negro, en la reunión de este lunes

El Ministerio del Interior presentó ante el gabinete de seguridad –encabezado por el presidente Yamandú Orsi– un "bosquejo" del "documento definitivo" que contiene el Plan Nacional de Seguridad , cuyo contenido será dado a conocer " sobre fines de la semana que viene ".

Carlos Negro, ministro del Interior, explicó en rueda de prensa que en la reunión se le presentó a los ministros y jerarcas la "sistematización" del plan , que recoge los aportes de las carteras y quedó plasmado en una especie de "bosquejo" que se presentó.

Negro indicó que el documento definitivo será entregado " personalmente a cada uno de los presidentes de los partidos" políticos antes de la presentación pública , siguiendo el mismo procedimiento que se utilizó al inicio del proceso de elaboración. "Como lo hicimos cuando iniciamos el proceso de elaboración del plan que convocamos a los presidentes de todos los partidos políticos del país", señaló el ministro.

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El Plan Nacional de Seguridad incluye " medidas que están en curso, medidas que se van a empezar a desarrollar y medidas a largo plazo ". Negro destacó como ejemplo el "policiamiento focalizado en algunas zonas de Montevideo, que llevó a una rebaja de los homicidios, la más importante desde la pandemia a la fecha".

Consultado sobre el concepto que guía el documento, el ministro explicó que el objetivo es "crear un modelo uruguayo de seguridad pública, una forma de combatir el delito y mejorar los niveles de seguridad del país que no sea a través de recetas autoritarias o que no se puedan implementar en un país republicano y democrático".

Según la información divulgada por Presidencia de la República, el llamado gabinete de seguridad está integrado, además del Ministerio del Interior, por los de Defensa Nacional, Economía y Finanzas, Desarrollo Social, Educación y Cultura, Vivienda y Trabajo.

En la reunión de este lunes también estuvieron presentes el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el prosecretario, Jorge Díaz; y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim.